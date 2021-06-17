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أحمد الشمراني : خبر لاعب النصر أبوبكر " مصنوع "
منذ ساعتين
857
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التعليقات
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أحدث التعليقات
الشرقية
ضريب + ارتفاع البنزين = خلة يخيس
إنسان نقي قلب
الله يرزق جميع العاطلين والباحثين عن عمل من واسع فضله وبهيء لهم سبل التوفيق والنجاح لما يحبه ويرضاه
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله يتقبله من الشهداء
نايف الصقر
انتم النادي الوحيد الذي ترتعد فرائصكه عن موضوع توثيق البطولات فشلتوا انفسكم امام الجميع والكل يعرف سبب خوفكم من هذا الموضوع
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