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أحمد الشمراني : خبر لاعب النصر أبوبكر " مصنوع "

منذ ساعتين
857

التعليقات

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أحدث التعليقات

الشرقية
ضريب + ارتفاع البنزين = خلة يخيس
إنسان نقي قلب
الله يرزق جميع العاطلين والباحثين عن عمل من واسع فضله وبهيء لهم سبل التوفيق والنجاح لما يحبه ويرضاه
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
¥ ولد نجد ¥
الله يتقبله من الشهداء
نايف الصقر
انتم النادي الوحيد الذي ترتعد فرائصكه عن موضوع توثيق البطولات فشلتوا انفسكم امام الجميع والكل يعرف سبب خوفكم من هذا الموضوع

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