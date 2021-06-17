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بدء القبول في برنامج "فني رعاية مرضى" المنتهي بالتوظيف

منذ ساعة
1762
بدء القبول في برنامج "فني رعاية مرضى" المنتهي بالتوظيف

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت هيئة التخصصات الصحية، عن فتح باب القبول والتسجيل في "برنامج فني رعاية مرضى - القطاع الخاص" المنتهي بالتوظيف للجنسين.

ويساهم البرنامج في مساعدة أخصائي التمريض في تقديم الرعاية الصحية للمرضى وإعداد الأدوات والآلات المطلوبة للفحوصات السريرية، وتدوين كافة البيانات الشخصية والحيوية للمرضى في السجلات اليدوية والمحوسبة.

وأوضحت الهيئة أن المؤهلات المطلوبة: شهادة بكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3/5 أو ما يعادلها في التخصصات التالية: أحياء - أحياء دقيقة - تقنية حيوية- فيزياء - كيمياء - كيمياء حيوية.

ويحصل الطلاب والطالبات على مبلغ 1000 ريال شهريا خلال فترة التدريب.

ويشترط الحصول على شهادة البكالوريوس ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحاً فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة، إضافة إلى شهادة اللغة الإنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة، والسجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.

ويجب على المتقدم على برنامج فني رعاية مرضى إرفاق جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على البرنامج وسيتم استبعاد من لم يرفق ذلك.

وللتقديم اضغط .

القطاع الخاص
وزارة التعليم
هيئة التخصصات الصحية
التوظيف

التعليقات

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أحدث التعليقات

إنسان نقي قلب
يلعن اوم السفالة والقرف حقييير واطي لعين من يتجسس على خصوصيات الناس ويهتك سترهم
إنسان نقي قلب
ذا الادمي عله وسخيف بمعنى الكلمة شايف نفسه توم كروز على غفله ههههه وهو مايسوى زقه
إنسان نقي قلب
تكفى ضف وجهكك يازق ولا روح في حريقه انت واموالك الناس مو رايقه لك
إنسان نقي قلب
ربك ستر ولا كان بيحضر من فوق الرصيف للشارع الثاني هههههه حلوه التكميله ولا كأنو سوا شيء
عبدالله
يعني اللي يشوفهم يقول اننا ما نعرف السيارت ولا الجوالات علشان يعتقدون اننا نبغى نكون زيهم. احنا نروح لندن سياحه في افضل الفنادق ونتمشى...

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