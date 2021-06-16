بايدن يستعين بـ "ورقة غش" في اجتماع القمة مع بوتين

واشنطن (صدى):
لفت الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأنظار خلال اجتماع قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، باستعانته بـ "ملاحظات" كان يخفيها في يده.
ورصدت الكاميرات نظر بايدن إلى الأوراق قبل أن يضعها في جيب داخلي من سترته، الأمر الذي أثار سخرية نشطاء، حيث اعتبروه يحاول "الغش" خلال لقاء بوتين.
يذكر أن قمة الرئيسين الأمريكي والروسي عُقدت بجنيف، وغادر الرئيسان مصدرين بيانا مشتركا أعلنا فيه النية للشروع في حوار حول الاستقرار الاستراتيجي.
ووصف بوتين، نظيره بايدن بأنه شريك بناء ومحنك وقال إنهما تحدثا "باللغة ذاتها"، لكنه أضاف أن القمة خلت من أجواء الصداقة وكانت أقرب إلى حوار "براجماتي" عن مصالح البلدين.