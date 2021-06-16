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بايدن يستعين بـ "ورقة غش" في اجتماع القمة مع بوتين

منذ 10 دقائق
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بايدن يستعين بـ "ورقة غش" في اجتماع القمة مع بوتين

واشنطن (صدى):
لفت الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأنظار خلال اجتماع قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، باستعانته بـ "ملاحظات" كان يخفيها في يده.

ورصدت الكاميرات نظر بايدن إلى الأوراق قبل أن يضعها في جيب داخلي من سترته، الأمر الذي أثار سخرية نشطاء، حيث اعتبروه يحاول "الغش" خلال لقاء بوتين.

يذكر أن قمة الرئيسين الأمريكي والروسي عُقدت بجنيف، وغادر الرئيسان مصدرين بيانا مشتركا أعلنا فيه النية للشروع في حوار حول الاستقرار الاستراتيجي.

ووصف بوتين، نظيره بايدن بأنه شريك بناء ومحنك وقال إنهما تحدثا "باللغة ذاتها"، لكنه أضاف أن القمة خلت من أجواء الصداقة وكانت أقرب إلى حوار "براجماتي" عن مصالح البلدين.

روسيا
الرئيس الأمريكي
بوتين
جو بايدن

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أحدث التعليقات

عبدالله
يعني اللي يشوفهم يقول اننا ما نعرف السيارت ولا الجوالات علشان يعتقدون اننا نبغى نكون زيهم. احنا نروح لندن سياحه في افضل الفنادق ونتمشى...
عبدالله
نبغى قناة العربية تطلع الخبر مثلما تطلع اخبار الاعتداء الثانية!
إنسان نقي قلب
البعض يظن ان الغرور والتهور شجاعة وابداع ! وهو في الواقع عدوان وظلم وإفساد وأذى
ابو محمد 😎 ✍️
جيده .. ماتخاف من البعير ، بس تخاف من الصرصور ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شركم ،،،، . اما من ناحية نيتروجين اخضر ، فحنا والله خضّرنا ودوّْدنا ، وكيميائياً وفيزيائياً يخرج النيتروجين بغزاره مختلف الوانه يفوق...

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