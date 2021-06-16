فيديو.. جون كيري: السعودية لديها أهم الحلول بمسألة تغير المناخ

نايف السالم (صدى):
أكد جون كيري، مبعوث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون تغير المناخ، على أهمية دور المملكة في مسألة تغير المناخ.
وقال كيري: "لدينا تحد كبير يواجه جميع سكان الأرض، وجئت السعودية للاستعداد لمؤتمر غلاسكو لتغيير المناخ ولنرفع طموحاتنا لمواجهة أزمة المناخ".
وأضاف: "بالتأكيد للسعودية دور مهم في التقدم بهذه المسألة، فالمملكة منتج كبير ونحتاج لمشاركة كافة اللاعبين الكبار على الطاولة ونريد للسعودية الانضمام لأن لديها أحد أهم الحلول وهي القدرة على إنتاج هيدروجين أخضر".
وأشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وضع برنامجا "طموحا للغاية لحل هذه القضية".
يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ألتقى جون كيري، أمس الأربعاء، في الرياض، وجرى استعراض الجهود الدولية المبذولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.