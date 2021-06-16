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فيديو.. جون كيري: السعودية لديها أهم الحلول بمسألة تغير المناخ

منذ 49 دقيقة
1711
فيديو.. جون كيري: السعودية لديها أهم الحلول بمسألة تغير المناخ

نايف السالم (صدى):
أكد جون كيري، مبعوث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون تغير المناخ، على أهمية دور المملكة في مسألة تغير المناخ.

وقال كيري: "لدينا تحد كبير يواجه جميع سكان الأرض، وجئت السعودية للاستعداد لمؤتمر غلاسكو لتغيير المناخ ولنرفع طموحاتنا لمواجهة أزمة المناخ".

وأضاف: "بالتأكيد للسعودية دور مهم في التقدم بهذه المسألة، فالمملكة منتج كبير ونحتاج لمشاركة كافة اللاعبين الكبار على الطاولة ونريد للسعودية الانضمام لأن لديها أحد أهم الحلول وهي القدرة على إنتاج هيدروجين أخضر".

وأشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وضع برنامجا "طموحا للغاية لحل هذه القضية".

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ألتقى جون كيري، أمس الأربعاء، في الرياض، وجرى استعراض الجهود الدولية المبذولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

تصريح مشترك لوزارتي الطاقة والبيئة والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ

السعودية
امريكا
المملكة
ولي العهد
محمد بن سلمان
جون كيندي

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129347
منذ دقيقة
الله يكفينا شركم ،،،،

. اما من ناحية نيتروجين اخضر ، فحنا والله خضّرنا ودوّْدنا ، وكيميائياً وفيزيائياً يخرج النيتروجين بغزاره مختلف الوانه يفوق خيال الواصف ..

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أحدث التعليقات

عبدالله
يعني اللي يشوفهم يقول اننا ما نعرف السيارت ولا الجوالات علشان يعتقدون اننا نبغى نكون زيهم. احنا نروح لندن سياحه في افضل الفنادق ونتمشى...
عبدالله
نبغى قناة العربية تطلع الخبر مثلما تطلع اخبار الاعتداء الثانية!
إنسان نقي قلب
البعض يظن ان الغرور والتهور شجاعة وابداع ! وهو في الواقع عدوان وظلم وإفساد وأذى
ابو محمد 😎 ✍️
جيده .. ماتخاف من البعير ، بس تخاف من الصرصور ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا شركم ،،،، . اما من ناحية نيتروجين اخضر ، فحنا والله خضّرنا ودوّْدنا ، وكيميائياً وفيزيائياً يخرج النيتروجين بغزاره مختلف الوانه يفوق...

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