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فيديو.. بايدن يوبخ صحافية بسبب سؤال عن بوتين

منذ 49 دقيقة
1764
فيديو.. بايدن يوبخ صحافية بسبب سؤال عن بوتين

واشنطن (صدى):
هاجم الرئيس الأمريكي، جو بايدن صحافية سألته عن سبب ثقته من أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيغير "سلوكه الخبيث"، على خلفية تصريحه بأنه سيطلق سراح الأمريكيين المسجونين في روسيا.

وقال بايدن منفعلا: "متى قلت أنني واثق؟ لست واثقا من أي شيء، أنا فقط أقول الحقيقة"، لترد الصحافية: "نظرا لأن سلوكه السابق لم يتغير، وفي المؤتمر الصحفي بعد جلوسه معك لعدة ساعات، نفى بوتين أي تورط في هجمات إلكترونية وقلل من شأن انتهاكات حقوق الإنسان، فكيف يمكن أن نقول أن الاجتماع كان بناء؟".

ورد بايدن: "إذا لم تفهمي ذلك فأنت في المهنة الخطأ" ثم غادر مبتعدا عن المنصة، وبعد ذلك قدّم بايدن اعتذاره عن نبرته مع الصحافية، قائلا إنه كان يجب أن يكون "رجلا حكيما".

جاء ذلك في أعقاب قمة الرئيسين الأمريكي والروسي التي عقدت بجنيف، وغادر الرئيسان مصدرين بيانا مشتركا أعلنا فيه النية للشروع في حوار حول الاستقرار الاستراتيجي.

امريكا
روسيا
بوتين
بايدن

التعليقات

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أحدث التعليقات

س
خطير ياسلامه
ابو محمد 😎 ✍️
اعقب يا عديم الكرامه والأخلاق والشهامه .. عسى يجزرك قطار ايها الجزار ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
اغلله اعلم ..

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