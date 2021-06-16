نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو.. بايدن يوبخ صحافية بسبب سؤال عن بوتين

منذ 21 ساعة
3271
4
فيديو.. بايدن يوبخ صحافية بسبب سؤال عن بوتين

واشنطن (صدى):
هاجم الرئيس الأمريكي، جو بايدن صحافية سألته عن سبب ثقته من أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين سيغير "سلوكه الخبيث"، على خلفية تصريحه بأنه سيطلق سراح الأمريكيين المسجونين في روسيا.

وقال بايدن منفعلا: "متى قلت أنني واثق؟ لست واثقا من أي شيء، أنا فقط أقول الحقيقة"، لترد الصحافية: "نظرا لأن سلوكه السابق لم يتغير، وفي المؤتمر الصحفي بعد جلوسه معك لعدة ساعات، نفى بوتين أي تورط في هجمات إلكترونية وقلل من شأن انتهاكات حقوق الإنسان، فكيف يمكن أن نقول أن الاجتماع كان بناء؟".

ورد بايدن: "إذا لم تفهمي ذلك فأنت في المهنة الخطأ" ثم غادر مبتعدا عن المنصة، وبعد ذلك قدّم بايدن اعتذاره عن نبرته مع الصحافية، قائلا إنه كان يجب أن يكون "رجلا حكيما".

جاء ذلك في أعقاب قمة الرئيسين الأمريكي والروسي التي عقدت بجنيف، وغادر الرئيسان مصدرين بيانا مشتركا أعلنا فيه النية للشروع في حوار حول الاستقرار الاستراتيجي.

امريكا
روسيا
بوتين
بايدن

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129357
منذ 16 ساعة
زهايمرِك يكرمشِك ..

.. جاتك نيله ايها المسعور الأشيب ، ضيّع الله دليله ..
إنسان نقي قلب
إنسان نقي قلب عدد التعليقات : 28
منذ 12 ساعة
رجل حكيم جدا وخبير في السياسة لم يوضع رئيسا لأعظم قوة في العالم من فراغ !
إنسان نقي قلب
إنسان نقي قلب عدد التعليقات : 28
منذ 12 ساعة
اتقي شر النسر الأمريكي اذا غضب وهجم بقوة وشراسة فهو لن يفلتك الا جثة هامدة مشوهه المعالم
إنسان نقي قلب
إنسان نقي قلب عدد التعليقات : 28
منذ 12 ساعة
رجل قوي جدا ومحنك وخبير وحكيم .. لايغرك الشكل
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13486
منذ دقيقة
القوة هي عقدة الأمريكي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على تنفيذ حكم الله ..
ابو عمير
الحين اي موضوع يخص العالمي تجد الزعيقي يتدخل في الموضوع الله يعينكم ياطواقي من الجلد القادم
ابو محمد 😎 ✍️
مالنا بطول الكلام ، جملة واحده تكفي // شاهة الوجوه ..
المهم
وغنيمات وبرقا ومدري ايش
تعليق
يقدمان عرض إستخرائي في الشارع تفاهه وسماجة وقلة أدب ليس بعدها اي مهارة بالله يا إعلامنا الفاسد !

أخر الأخبار

بالفيديو.. تأسيس جمعية ملاك مزارع الإبل في أمريكا تزيد من أبحاث الإبل
بالفيديو.. تأسيس جمعية ملاك مزارع الإبل في أمريكا تزيد من أبحاث الإبل
منذ 35 ثانية 1003
تأكيدًا لما نشرته "صدى" .. "آل الشيخ" يُعين رسمياً مديراً تنفيذياً بنادي الشباب
تأكيدًا لما نشرته "صدى" .. "آل الشيخ" يُعين رسمياً مديراً تنفيذياً بنادي الشباب
منذ 8 دقائق 1293
كيفن دي بروين يقود بلجيكا لتحقيق الفوز على الدنمارك
كيفن دي بروين يقود بلجيكا لتحقيق الفوز على الدنمارك
منذ 21 دقيقة 1296
الرائد يطالب الهلال بتجديد إعارة "البيشي"
الرائد يطالب الهلال بتجديد إعارة "البيشي"
منذ 27 دقيقة 1478
بالصور .. لاعبو منتخبي بلجيكا والدنمارك يكرمون "إريكسن" بطريقة مؤثرة
بالصور .. لاعبو منتخبي بلجيكا والدنمارك يكرمون "إريكسن" بطريقة مؤثرة
منذ 59 دقيقة 1628
بالفيديو.. قصة أثمن هدية قدمها الملك عبدالعزيز للملك فاروق عام 1946 م
بالفيديو.. قصة أثمن هدية قدمها الملك عبدالعزيز للملك فاروق عام 1946 م
منذ ساعة 1789
فتاة وشاب يستعرضان مهاراتهما الكروية
فتاة وشاب يستعرضان مهاراتهما الكروية
منذ ساعة 506
انتبهي من الحسد والعين
انتبهي من الحسد والعين
منذ ساعة 549
ضب يفاجئ مواطن داخل منزله
ضب يفاجئ مواطن داخل منزله
منذ ساعة 449
"السيسي": السعودية جزء من أمن مصر القومي "فيديو"
"السيسي": السعودية جزء من أمن مصر القومي "فيديو"
منذ ساعة 1732