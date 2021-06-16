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العثور على سيارة مفخخة بالقرب من ملعب الأولمبيكو

منذ 34 دقيقة
1635
العثور على سيارة مفخخة بالقرب من ملعب الأولمبيكو

وكالات (صدى):
اكتشفت الأجهزة الأمنية في إيطاليا وجود سيارة مفخخة بها قنبلة بالقرب من ملعب الأولمبيكو الذي يستضيف مباراة إيطاليا وسويسرا في الجولة الثانية من دور المجموعات بيورو 2020.

وعثرت السلطات على الطرد المشتبه به بواسطة سيارة مملوكة لرئيس إعادة تطوير الحديقة والفيلات التاريخية في روما، في منطقة بيازا مانشيني بالقرب من ملعب الأولمبيكو، بحسب تقارير إيطالية.

وعن القنبلة فهى تتألف من أسطوانة من البارود، مع شظايا مدمجة ونيران كهربائية بارزة، وجاء خبراء التخلص من القنابل في الموقع للتحقيق في الحادث.

ويستضيف ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما المباراة المرتقبة بين منتخبي إيطاليا وسويسرا ، ضمن نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.

قنبلة
إيطاليا
سويسرا
ملعب الأولمبيكو
دور بيورو

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حتى النفايات يغطونها عنك وعن امثالك لأنها أطهر منكن ودامك من شله السعدوي فلازم يغطونها مره ثانيه
Hyper
عيب عليكم تنشرون مثل هذه الاراء من مجهولين هوية .
المهم
تدريب
بسم الله
لا حول ولا قوة الا بالله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين اللهم

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