العثور على سيارة مفخخة بالقرب من ملعب الأولمبيكو

وكالات (صدى):
اكتشفت الأجهزة الأمنية في إيطاليا وجود سيارة مفخخة بها قنبلة بالقرب من ملعب الأولمبيكو الذي يستضيف مباراة إيطاليا وسويسرا في الجولة الثانية من دور المجموعات بيورو 2020.
وعثرت السلطات على الطرد المشتبه به بواسطة سيارة مملوكة لرئيس إعادة تطوير الحديقة والفيلات التاريخية في روما، في منطقة بيازا مانشيني بالقرب من ملعب الأولمبيكو، بحسب تقارير إيطالية.
وعن القنبلة فهى تتألف من أسطوانة من البارود، مع شظايا مدمجة ونيران كهربائية بارزة، وجاء خبراء التخلص من القنابل في الموقع للتحقيق في الحادث.
ويستضيف ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما المباراة المرتقبة بين منتخبي إيطاليا وسويسرا ، ضمن نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم.