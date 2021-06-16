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مختص يكشف عن آلية اختيار الموظفين الانتقال إلى نظام العمل بالتخصيص

منذ 48 دقيقة
1942
مختص يكشف عن آلية اختيار الموظفين الانتقال إلى نظام العمل بالتخصيص

الرياض (صدى):
تحدث أسامة الشمري، مختص بالموارد البشرية، عن معايير وآلية اختيار الموظفين الانتقال من الجهة التي يعملون فيها من لائحة الخدمة المدنية إلى نظام العمل في ظل نظام التخصيص.

وقال أسامة الشمري في تصريحات مسجلة ببرنامج "ياهلا"، إن هناك معايير واضحة وعادلة يتم رفعها لوزارة الموارد البشرية من أجل اعتمادها إلى الجهة المهيأة للتخصيص والتحول، موضحا أنه يتم اعتماد ذلك ويتم تطبيقه لديها واختيار من ضمن منسوبيها من سيتم انتقاله إلى نظام العمل بالتخصيص.

وأبان أن التخصيص يحفظ حقوق الموظفين ذوي الأداء التنافسي وأصحاب المبادرات، لافتا إلى أن التخصيص سيكفل العمل لمدة سنتين.

ولفت:"الأصل أن عقد العمل سيتجدد تلقائيا حسب نظام العمل ما لم يوجد ما يوجب عدم تجديده وفقا للائحة المتبعة فيه%، مشددا:"لابد أن يكون هناك زيادة في القدرة التنافسية لدى الموظفين والعقود تكون محددة المدة أو غير محددة وتتيح لهم الفرصة للانتقال إلى جهة أخرى للعمل فيها".

وتابع:"سيكون هناك زيادة في الدخل المادي وكل الجهات ستضع المميزات والبدلات وسلم الرواتب الخاص بمنسوبيها".

التخصيص
أسامة الشمري
الدخل المادي
حقوق الموظفين

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين اللهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين اللهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين اللهم

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