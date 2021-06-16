بالفيديو.. محمد رمضان يعلن عن أغنيته الجديدة على طريقة التحفظ على أمواله

القاهرة (صدى):
استغل الفنان محمد رمضان قضيته الخاصة بالتحفظ على أمواله في الترويج لاغنيته الجديدة "ثابت".
ونشر "رمضان" مقطع فيديو قال فيه: " أنا يوتيوبي وانستجرامي وفيسبوكي ولحم كتافي ملك جمهوري"، وذلك على طريقة فيديو التحفظ على أمواله.
وأضاف: "الشعبيين اللي زي حالاتنا والصعايدة والفلاحين لما يكون في ايديهم حاجة بيسعدوا بيها الناس بيقولوا على طول مبيستنوش.. مستورة".
وأوضح أنه اتفق مع مخرج الأغنية محمد سامي أن يتم إطلاق الأغنية يوم الجمعة نظرًا لكونه عطلة رسمية.
وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد بتلقي محمد رمضان، عن تلقيه اتصال هاتفي من مسؤولي أحد البنوك لإبلاغه بأن الجهات المعنية في الدولة أصدرت قرارًا بالتحفظ على أمواله.
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