نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. محمد رمضان يعلن عن أغنيته الجديدة على طريقة التحفظ على أمواله

منذ ساعة
469
بالفيديو.. محمد رمضان يعلن عن أغنيته الجديدة على طريقة التحفظ على أمواله

القاهرة (صدى):
استغل الفنان محمد رمضان قضيته الخاصة بالتحفظ على أمواله في الترويج لاغنيته الجديدة "ثابت".

ونشر "رمضان" مقطع فيديو قال فيه: " أنا يوتيوبي وانستجرامي وفيسبوكي ولحم كتافي ملك جمهوري"، وذلك على طريقة فيديو التحفظ على أمواله.

وأضاف: "الشعبيين اللي زي حالاتنا والصعايدة والفلاحين لما يكون في ايديهم حاجة بيسعدوا بيها الناس بيقولوا على طول مبيستنوش.. مستورة".

وأوضح أنه اتفق مع مخرج الأغنية محمد سامي أن يتم إطلاق الأغنية يوم الجمعة نظرًا لكونه عطلة رسمية.

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا يفيد بتلقي محمد رمضان، عن تلقيه اتصال هاتفي من مسؤولي أحد البنوك لإبلاغه بأن الجهات المعنية في الدولة أصدرت قرارًا بالتحفظ على أمواله.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو .. محمد رمضان يعلن تحفظ الدولة على أمواله

 

 

 

يوتيوب
محمد رمضان
محمد سامي
التحفظ على الأموال
أغنية ثابت

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله المستعان
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله المستعان
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حتى النفايات يغطونها عنك وعن امثالك لأنها أطهر منكن ودامك من شله السعدوي فلازم يغطونها مره ثانيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حتى النفايات يغطونها عنك وعن امثالك لأنها أطهر منكن ودامك من شله السعدوي فلازم يغطونها مره ثانيه

أخر الأخبار

نهى عابدين تكشف عن سبب اعتزالها الفن نهائيا
نهى عابدين تكشف عن سبب اعتزالها الفن نهائيا
منذ 13 دقيقة 209
بالفيديو .. مواطن يروي قصة استعادته لحاسة السمع بعد فقدانها
بالفيديو .. مواطن يروي قصة استعادته لحاسة السمع بعد فقدانها
منذ 19 دقيقة 1495
شاهد.. لحظة القبض على مغني راب في إحدى المجمعات بالرياض
شاهد.. لحظة القبض على مغني راب في إحدى المجمعات بالرياض
منذ 29 دقيقة 2189
ناشطة نسوية تستهزء بالعفيفات وتصفهن بأكياس النفايات
ناشطة نسوية تستهزء بالعفيفات وتصفهن بأكياس النفايات
منذ 42 دقيقة 3148
العثور على سيارة مفخخة بالقرب من ملعب الأولمبيكو
العثور على سيارة مفخخة بالقرب من ملعب الأولمبيكو
منذ 56 دقيقة 1755
بالفيديو.. صاحب مزارع المانجو في صبيا يدعو لتسويق المنتجات بالطريقة الأمريكية
بالفيديو.. صاحب مزارع المانجو في صبيا يدعو لتسويق المنتجات بالطريقة الأمريكية
منذ ساعة 1874
مختص يكشف عن آلية اختيار الموظفين الانتقال إلى نظام العمل بالتخصيص
مختص يكشف عن آلية اختيار الموظفين الانتقال إلى نظام العمل بالتخصيص
منذ ساعة 2138
امرأة فاهمه المزح غلط
امرأة فاهمه المزح غلط
منذ ساعة 719
سعيد العويران يسجل هدف عالمي موسم 1413 هـ
سعيد العويران يسجل هدف عالمي موسم 1413 هـ
منذ ساعة 575
احتفالات غريبة في افريقيا
احتفالات غريبة في افريقيا
منذ ساعة 622