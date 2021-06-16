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استقالة مدرب الأردن وتعيين " عدنان حمد " خلفا له

منذ ساعة
1676
استقالة مدرب الأردن وتعيين " عدنان حمد " خلفا له

وكالات (صدى):
قدم مدرب منتخب الأردن لكرة القدم، البلجيكي فيتال بوركلمانز، استقالته من منصبه، بعد الخسارة التي طالت المنتخب يوم أمس، الثلاثاء، أمام نظيره الاسترالي.

وتسببت خسارة الأردن أمام منتخب أستراليا بهدف دون رد في خروج المنتخب الأردني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم، عن قبول استقالة المدرب، وتم تكليف عدنان حمد بالمنصب.

الجدير بالذكر أن "حمد " سبق له أن تولى تدريب الأردن في الفترة من 2009 إلى 2013 وقاده لدور الثمانية بكأس آسيا وكان قريبا من التأهل لكأس العالم 2014.

الأردن
كأس العالم 2022
أستراليا
منتخب أستراليا
منتخب الأردن
كأس آسيا 2023

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المهم
تدريب
بسم الله
لا حول ولا قوة الا بالله
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين اللهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين اللهم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين اللهم

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