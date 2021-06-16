نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

اعترافات صادمة للعامل المتحرش بفتاة في مطار القاهرة

منذ 34 دقيقة
710
اعترافات صادمة للعامل المتحرش بفتاة في مطار القاهرة

القاهرة (صدى):
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على العامل الذي تحرش بفتاة في مطار القاهرة، من خلال التقاط صور لجسدها بواسطة هاتفه.

وأنكر العامل الاتهامات الموجهة إليه، مضيفا أنه لم يلتقط الصور بغرض جنسي، وإنما من أجل توثيق الازدحام الذي كانت فيه الفتاة لعرضه على رؤسائه.

وعثرت النيابة العامة في هاتفه على صور للفتاة التي فضحت أمره، بجانب صور أخرى لفتيات ملتقطة بذات الطريقة.

وعندما واجهته النيابة بهذه الصور أكد أنه التقط بالفعل صورة للفتاة التي أبلغت عنه، بينما أنكر معرفته بكيفية وصول الصور الأخرى إلى هاتفه، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتقديمه للمحاكمة الجنائية.

يذكر أن أصدقاء الفتاة شاهدوا العامل وهو يلتقط صورا لجسدها من الخلف، فسارعت في ضبطه، واتخذت سلطات المطار الإجراء اللازم بحقه.

أقرأ أيضا:

فتاة تتعرض للتحرش بمطار القاهرة

القاهرة
تحرش
مطار القاهرة
النيابة العامة
جرائم تحرش
فتاة مطار القاهرة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
وبعدين مع كرونا هذا كل ما مسكوا مخالفين طلعوا مصابين
عبدالله
وبعدين مع كرونا هذا كل ما مسكوا مخالفين طلعوا مصابين
ابو رياض الحربي
والله لو امسكه لخلية عبرة هالكلب لعلمه ملك يمين
ابويزيد
ياما سخرت ياالروقي من النصروتهكمت به منها(الاصيفر فرح بكاس المويه وشبهه بلايتام),,
ابويزيد
ياما سخرت ياالروقي من النصروتهكمت به منها(الاصيفر فرح بكاس المويه وشبهه بلايتام),,

أخر الأخبار

استقالة مدرب الأردن وتعيين " عدنان حمد " خلفا له
استقالة مدرب الأردن وتعيين " عدنان حمد " خلفا له
منذ 19 ثانية 1000
اعترافات صادمة للعامل المتحرش بفتاة في مطار القاهرة
اعترافات صادمة للعامل المتحرش بفتاة في مطار القاهرة
منذ 34 دقيقة 710
استهبال مضيفات طيران
استهبال مضيفات طيران
منذ 36 دقيقة 524
ولله في خلقه شؤون
ولله في خلقه شؤون
منذ 36 دقيقة 435
الله يكفي الشر
الله يكفي الشر
منذ 36 دقيقة 470
ريهام سعيد تعلن إصابتها بمرض السكري
ريهام سعيد تعلن إصابتها بمرض السكري
منذ 36 دقيقة 410
بالفيديو.. سبب ارتفاع قيمة الفل في جازان إلى 500 ريال للكيلو الواحد
بالفيديو.. سبب ارتفاع قيمة الفل في جازان إلى 500 ريال للكيلو الواحد
منذ ساعة 1996
مهاجم هولندا " ديباي " يقترب من الانتقال إلى برشلونة 
مهاجم هولندا " ديباي " يقترب من الانتقال إلى برشلونة 
منذ ساعة 1713
هذي اللى معصبة من بعض تصرفات الشباب
هذي اللى معصبة من بعض تصرفات الشباب
منذ ساعة 1084
إعدام أب قتل بناته بطريقة وحشية في اليمن
إعدام أب قتل بناته بطريقة وحشية في اليمن
منذ ساعة 1220