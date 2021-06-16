اعترافات صادمة للعامل المتحرش بفتاة في مطار القاهرة

القاهرة (صدى):
ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على العامل الذي تحرش بفتاة في مطار القاهرة، من خلال التقاط صور لجسدها بواسطة هاتفه.
وأنكر العامل الاتهامات الموجهة إليه، مضيفا أنه لم يلتقط الصور بغرض جنسي، وإنما من أجل توثيق الازدحام الذي كانت فيه الفتاة لعرضه على رؤسائه.
وعثرت النيابة العامة في هاتفه على صور للفتاة التي فضحت أمره، بجانب صور أخرى لفتيات ملتقطة بذات الطريقة.
وعندما واجهته النيابة بهذه الصور أكد أنه التقط بالفعل صورة للفتاة التي أبلغت عنه، بينما أنكر معرفته بكيفية وصول الصور الأخرى إلى هاتفه، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتقديمه للمحاكمة الجنائية.
يذكر أن أصدقاء الفتاة شاهدوا العامل وهو يلتقط صورا لجسدها من الخلف، فسارعت في ضبطه، واتخذت سلطات المطار الإجراء اللازم بحقه.
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