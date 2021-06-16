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الله يكفي الشر
منذ 36 دقيقة
470
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التعليقات
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أحدث التعليقات
عبدالله
وبعدين مع كرونا هذا كل ما مسكوا مخالفين طلعوا مصابين
عبدالله
وبعدين مع كرونا هذا كل ما مسكوا مخالفين طلعوا مصابين
ابو رياض الحربي
والله لو امسكه لخلية عبرة هالكلب لعلمه ملك يمين
ابويزيد
ياما سخرت ياالروقي من النصروتهكمت به منها(الاصيفر فرح بكاس المويه وشبهه بلايتام),,
ابويزيد
ياما سخرت ياالروقي من النصروتهكمت به منها(الاصيفر فرح بكاس المويه وشبهه بلايتام),,
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