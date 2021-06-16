ريهام سعيد تعلن إصابتها بمرض السكري

القاهرة (صدى):
أعلنت الفنانة ريهام سعيد عن إصابتها بمرض السكري عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، مشيرة لتدهور صحتها بسبب انفعالها وغضبها الدائم.
وقالت "ريهام" في البث أنها تشعر بالهزيمة أمام من تسبب في مضايقها لأنه نجح في جعلها تصاب بمرض "السكري"، مبينا أن السكري مرض صعب ويحتاج إلى اهتمام كبير.
ودعت "ريهام متابعيها لضرورة الاهتمام بصحتهم والحفاظ على وزنهم مؤكدة أنها سأتابع معهم دائمًا لتشجعهم على اتباع نظام غذائي صحي.
ودعم المتابعون ريهام سعيد متمنين لها الشفاء العاجل ومؤكدين على ضرورة الاهتمام بصحتها حتى لا تحدث لها مضاعفات.