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بالفيديو.. سبب ارتفاع قيمة الفل في جازان إلى 500 ريال للكيلو الواحد

منذ 46 دقيقة
1786
بالفيديو.. سبب ارتفاع قيمة الفل في جازان إلى 500 ريال للكيلو الواحد

جازان (صدى):
أوضح رئيس اللجنة التأسيسية للفل والنباتات العطرية بمنطقة جازان ، محمد حوبالي، سبب ارتفاع قيمة الفل في جازان إلى 500 ريال للكيلو الواحد.

وذكر أنه يكثر إنتاج الفل في فصل الصيف لذا ينخفض سعره حينها ليتراوح ما بين 60 إلى 70 ريال للكيلو الواحد، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

وأضاف أن الطلب علي الفل يكثر في فيصل الصيف بحكم الإجازات وكثرة حفلات الزفاف والمناسبات، كما يتم بيعه بسعر مرتفع نسبيا في أيام الخميس والجمعة والسبت مقارنة بباقي أيام الأسبوع لكون أن هذه الأيام المفضلة لدى الكثيرين لإقامة الأفراح.

ونوه بأنه يقل إنتاج الفل في فصل الشتاء، لكون أن هذا النبات يحتاج لدرجة حرارة مرتفعة نسبيا، الأمر الذي يؤدي لارتفاع أسعاره إلى 500 ريال للكيلو الواحد.

جازان
النباتات العطرية
اللجنة التأسيسية للفل والنباتات العطرية بمنطقة جازان
الفل

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بوفيصل
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عبدالرحمن
حساب موثق كيف يكون منتحل شخصية عدنان ياناس ارحمو عقولنا بلاش استبسال ودفاع مستميت عن عندنان حتى الخثاريق اللي طرحها هي نفس اللي يقولها...
عبدالرحمن
حساب موثق كيف يكون منتحل شخصية عدنان ياناس ارحمو عقولنا بلاش استبسال ودفاع مستميت عن عندنان حتى الخثاريق اللي طرحها هي نفس اللي يقولها...
وافي
هذي نتائج الظلم والاستبداد والقادم اشنع

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