مهاجم هولندا " ديباي " يقترب من الانتقال إلى برشلونة 

وكالات (صدى):
ألمح ممفيس ديباي مهاجم هولندا لانتقاله إلى برشلونة من أجل اللعب تحت قيادة المدرب رونالد كومان، فيما أوضح أنه ينتظر انتهاء بطولة أوروبا لكرة القدم لتحديد مستقبله.
وقال ممفيس ديباي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بين منتخب بلاده هولندا في المجموعة الثالثة لبطولة أوروبا أمام النمسا حيث كان السؤال الأول عن مستقبله وليس عن المباراة المقررة في أمستردام:"ستتضح الأمور من تلقاء نفسها".
وتابع:"سأنتظر.. الكل يعرف أنه تربطني تكهنات منذ فترة طويلة باحتمال الانتقال إلى برشلونة، وأنني أرغب في العمل تحت قيادة المدرب رونالد كومان، لكن دعونا ننتظر وستأتي الأخبار من تلقاء نفسها".