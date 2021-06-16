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قرود تهاجم مواطنيين

منذ 16 دقيقة
220

التعليقات

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أحدث التعليقات

ماجد
الله يرحمها
د محمد ماجد بخش
خلصت القصة
سامري
هذا موب حارس مرمى ..
د محمد ماجد بخش
وجه الخير محمد . والله فاله الخير . ولا أجامل ولكنه نعمة عظيمة على المملكة العربية السعودية
مغابش
الله يخسه والله انه مفسد في الارض

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