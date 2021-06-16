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أب يقتل أطفاله الثلاثة وزوجته أثناء نومهم ثم ينتحر بغرفته 

منذ 31 دقيقة
512
أب يقتل أطفاله الثلاثة وزوجته أثناء نومهم ثم ينتحر بغرفته 

برازيليا (صدى):
أقدم برازيلي على قتل أطفاله الثلاثة وزوجته أثناء نومهم مستخدما مطرقة، ثم انتحر شنقاً بغرفته في بلدة ساو دومينجوس دو نورتي البرازيلية.

ومن جانبه، قال جابرين دي أندرادي مسؤول في شرطة المدينة،إنه لم يتم الإبلاغ عن ممارسة الجاني لأعمال عنف من قبل، ولا يوجد لديه سجل إجرامي.

وأوضح أن معلومات الأقارب كشفت أن الزوجين كانا يخططان للانفصال، كما اكتشف الجريمة شقيق الجاني،  عندما لم تمر ابنة أخيه الصغرى أنيليز بجوار منزله في طريقها إلى المدرسة في حوالي الساعة 7.30 صباحًا، وعندما ذهب للاطمئنان على الأسرة، ليرى المشهد المفزع.

انتحار
قتل
البرازيل
مطرقة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13458
منذ دقيقة
خلصت القصة

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أحدث التعليقات

ماجد
الله يرحمها
د محمد ماجد بخش
خلصت القصة
سامري
هذا موب حارس مرمى ..
د محمد ماجد بخش
وجه الخير محمد . والله فاله الخير . ولا أجامل ولكنه نعمة عظيمة على المملكة العربية السعودية
مغابش
الله يخسه والله انه مفسد في الارض

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