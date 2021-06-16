أب يقتل أطفاله الثلاثة وزوجته أثناء نومهم ثم ينتحر بغرفته 

برازيليا (صدى):
أقدم برازيلي على قتل أطفاله الثلاثة وزوجته أثناء نومهم مستخدما مطرقة، ثم انتحر شنقاً بغرفته في بلدة ساو دومينجوس دو نورتي البرازيلية.
ومن جانبه، قال جابرين دي أندرادي مسؤول في شرطة المدينة،إنه لم يتم الإبلاغ عن ممارسة الجاني لأعمال عنف من قبل، ولا يوجد لديه سجل إجرامي.
وأوضح أن معلومات الأقارب كشفت أن الزوجين كانا يخططان للانفصال، كما اكتشف الجريمة شقيق الجاني، عندما لم تمر ابنة أخيه الصغرى أنيليز بجوار منزله في طريقها إلى المدرسة في حوالي الساعة 7.30 صباحًا، وعندما ذهب للاطمئنان على الأسرة، ليرى المشهد المفزع.