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الاتحاد الكاميروني: الاتهامات الموجة لـ فينسنت أبوبكر سخيفة ولا دليل لها

منذ 18 دقيقة
1409
الاتحاد الكاميروني: الاتهامات الموجة لـ فينسنت أبوبكر سخيفة ولا دليل لها

طلال الغامدي (صدى):
أصدر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بيانًا دافع فيه عن المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، المنتقل حديثًا إلى النصر، بعد اتهامه بالتلاعب في إحدى مباريات الدوري التركي الموسم الماضي.

وقال الاتحاد الكاميروني في بيانه: "غاضبين من سخافة الاتهامات الموجهة إلى اللاعبين والتي لا يدعمها أي أدلة، فينسنت أبو بكر وجان كلود بيلونغ تميزا بسلوكهما الرياضي الرائع وأخلاقياتهما التي لا تشوبها شائبة".

وأضاف: "نجدد أيضًا ثقتنا في اللاعبين الدوليين اللذين يظلان تحت تصرف البرتغالي أنطونيو كونسيساو المدير الفني للمنتخب الوطني الأول".

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا سابقًا أفادت فيه أن "فينسنت" يواجه اتهامًا بالتآمر مع مواطنه جان كلود بيلونج، للتلاعب في مباراة بشكتاش وهاتاي سبور، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة 39 من مسابقة الدوري التركي.

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النصر
الدوري التركي
فينسنت أبوبكر
الاتحاد الكاميروني
جان كلو

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وجه الخير محمد . والله فاله الخير . ولا أجامل ولكنه نعمة عظيمة على المملكة العربية السعودية
مغابش
الله يخسه والله انه مفسد في الارض
لللل
للاسف الاعلام يبحث عن العثرات والاخطاء الشخصيه للبسطاء ياخي انتم ماضريتوها انتم سببتم الالم لاهلها ولاقاربها والله عيب ومن اكبر العيوب البحث عن العثرات...
ابو محمد 😎 ✍️
اعقبوا يا اهل لدنفسه والخسخسه ، انت وهاالخنفسه .. خيبكم الله ..
فبصل
والله لا أعرف سبب ل إعادة هذة التفاهات التي تسي لابد وبناته الشريفات

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