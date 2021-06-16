الاتحاد الكاميروني: الاتهامات الموجة لـ فينسنت أبوبكر سخيفة ولا دليل لها

طلال الغامدي (صدى):
أصدر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بيانًا دافع فيه عن المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، المنتقل حديثًا إلى النصر، بعد اتهامه بالتلاعب في إحدى مباريات الدوري التركي الموسم الماضي.
وقال الاتحاد الكاميروني في بيانه: "غاضبين من سخافة الاتهامات الموجهة إلى اللاعبين والتي لا يدعمها أي أدلة، فينسنت أبو بكر وجان كلود بيلونغ تميزا بسلوكهما الرياضي الرائع وأخلاقياتهما التي لا تشوبها شائبة".
وأضاف: "نجدد أيضًا ثقتنا في اللاعبين الدوليين اللذين يظلان تحت تصرف البرتغالي أنطونيو كونسيساو المدير الفني للمنتخب الوطني الأول".
وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا سابقًا أفادت فيه أن "فينسنت" يواجه اتهامًا بالتآمر مع مواطنه جان كلود بيلونج، للتلاعب في مباراة بشكتاش وهاتاي سبور، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة 39 من مسابقة الدوري التركي.
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