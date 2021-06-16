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لجنة المسرح بثقافة الشمالية تعقد لقاءها الدوري

منذ 14 ساعة
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لجنة المسرح بثقافة الشمالية تعقد لقاءها الدوري

سلطان الهوير (صدى):
عقدت لجنة المسرح بثقافة وفنون منطقة الحدود الشمالية اللقاء الدوري للمهتمين بالمسرح في قاعة المجلس الثقافي بالجمعية حيث تطرق الاستاذ عبدالله خضير العنزي مسؤول اللجنة عن الخطة المستقبلية لفعاليات المسرح مع عدد من المهتمين بالحركة المسرحيه وتشكيل فرقة مسرحية من أبناء المنطقة كذلك وجهه الدعوة لجميع محبي المسرح للانضمام لفرقة المسرح الخاصة بجمعية الثقافة. والفنون من خلال التواصل معه في مقر الجمعية .

بعد ذلك تمت مناقشه النصوص المسرحيه وكيفية التواصل مع الكتاب من أبناء المنطقة لكتابة النصوص المسرحية واستقطاب الموهبين في هذا المجال وجميع الفنيين من ديكور مسرحي و اضاءة ومهندسي صوت للمشاركة في الاعمال المسرحيه القادثمة.

 

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أحدث التعليقات

🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله المستعان
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله المستعان
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حتى النفايات يغطونها عنك وعن امثالك لأنها أطهر منكن ودامك من شله السعدوي فلازم يغطونها مره ثانيه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حتى النفايات يغطونها عنك وعن امثالك لأنها أطهر منكن ودامك من شله السعدوي فلازم يغطونها مره ثانيه

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