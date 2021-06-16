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الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق 

منذ 59 دقيقة
1664
الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق 

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ الخميس، تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة، فيما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

وأوضح أن أعلى درجة حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية في الدمام، كما تصل أدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في السودة والقريات.

حالة الطقس
سحب رعدية ممطرة
رياح نشطة
المركز الوطني للأرصاد

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وجه الخير محمد . والله فاله الخير . ولا أجامل ولكنه نعمة عظيمة على المملكة العربية السعودية
مغابش
الله يخسه والله انه مفسد في الارض
لللل
للاسف الاعلام يبحث عن العثرات والاخطاء الشخصيه للبسطاء ياخي انتم ماضريتوها انتم سببتم الالم لاهلها ولاقاربها والله عيب ومن اكبر العيوب البحث عن العثرات...
ابو محمد 😎 ✍️
اعقبوا يا اهل لدنفسه والخسخسه ، انت وهاالخنفسه .. خيبكم الله ..
فبصل
والله لا أعرف سبب ل إعادة هذة التفاهات التي تسي لابد وبناته الشريفات

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