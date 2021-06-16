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" الجوازات " تدعو القادمين إلى المملكة غير السعوديين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا

منذ 44 دقيقة
1639
" الجوازات " تدعو القادمين إلى المملكة غير السعوديين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا

الرياض (صدى):
دعت المديرية العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيًا قبل وصولهم إليها، وذلك من خلال الرابط التالي نت هـــــنـــا ، للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

ويشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.

المملكة
الجوازات

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وجه الخير محمد . والله فاله الخير . ولا أجامل ولكنه نعمة عظيمة على المملكة العربية السعودية
مغابش
الله يخسه والله انه مفسد في الارض
لللل
للاسف الاعلام يبحث عن العثرات والاخطاء الشخصيه للبسطاء ياخي انتم ماضريتوها انتم سببتم الالم لاهلها ولاقاربها والله عيب ومن اكبر العيوب البحث عن العثرات...
ابو محمد 😎 ✍️
اعقبوا يا اهل لدنفسه والخسخسه ، انت وهاالخنفسه .. خيبكم الله ..
فبصل
والله لا أعرف سبب ل إعادة هذة التفاهات التي تسي لابد وبناته الشريفات

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