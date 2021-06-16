المنتخب الروسي يفوز على فنلندا بهدف نظيف ويحافظ على تأهله بالمجموعة الثانية في يورو 2020

وكالات (صدى):
انتزع المنتخب الروسي فوزا ثمينا من منتخب فنلندا بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب غازبروم أرينا ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة يورو 2020.
وأحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب أليكسي ميرانشوك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الروسي رصيده من النقاط إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد فنلندا عند ثلاث نقاط، لتشتعل المجموعة قبل الجولة الأخيرة.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب الروسي نظيره الدنمارك في المباراة القادمة، بينما سيواجه منتخب فنلندا منتخب بلجيكا.