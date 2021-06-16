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بالفيديو.. " الشعيل " : تأمين المنازل يغطي العيوب الخفية ومدته 10 سنوات

منذ 15 دقيقة
1193
بالفيديو.. " الشعيل " : تأمين المنازل يغطي العيوب الخفية ومدته 10 سنوات

الرياض (صدى):
تحدث سعد الشعيل، الأمين العام للجنة الوطنية لكود البناء السعودي، عن تأمين المنازل الذي يغطي العيوب الخفية ومدته 10 سنوات.

وقال "الشعيل" أن بوليسة التأمين تبدأ مع بداية شهادة الاشغال ومدتها 10 سنوات حسب النظام، وصدور الشهادة يشمل العناصر الإنشائية الرئيسية التي يوجد بها عيوب خفية وبوليسة التأمين وضحت ما هي العيوب الخفية، بحسب قناة "الإخبارية".

وأوضح أيضًا أن أي مالك عقار له الحرية للتأمين دون إلزام لكن بدءً من تاريخ 1/7 سيكون هناك في إلزام عند إصدار الرخصة البناء أو كود البناء، ومع صدور هذه الرخصة يوجد اجراءت استخراج بوليسة التأمين ودفع قيمة مبسطة للتأمين وفي نهاية البناء يتم دفع القسط المتبقي وتصدر بوليسة التأمين بتاريخ إشغال المبنى.

كما أكد "الشعيل" أن بوليسة التأمين تغطي العيوب الخفية في المبنى وأثناء صدور شهادة الاشغال يتم التفتيش والكشف عن المبنى بشكل عام وكشف ظاهري وللأجهزة والوثائق الموجودة به وتبقى هناك عيوب لا تظهر خلال السنة الأولى والتي تنتج عن هبوط الأرض أو التشرخ وهذه هى التي تغطيها بوليسة التأمين.

وأضاف: "ممارسة بوليسات التأمين ممارسة دولية ومحلية ولن يكون هناك تلاعب لأن شركات التأمين مراقبة من البنك المركزي السعودي، وإذا حدث مشاكل فتقوم شركة التأمين بالتعويض وهذا يعمل على تصفية السوق من الممارسين الخاطئين وسيضع الذين لا يعلمون الممارسة الحقيقة وحسب الكود خارج نطاق التطبيق".

 

شركات التأمين
المباني
كود البناء السعودي
سعد الشعيل
بوليسة التأمين

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أحدث التعليقات

الملكي الاصلي
ماحد درى عنك ماغير غضحتي عمرك على الفاضي والعالم تحب تطقطق عليك
¥ ولد نجد ¥
هذا الشيطان الاكبر والظاهر فيه من يدعمه ويعززله . الله يكفينا شر من به شر ويحفظ بناتنا وبنات المسلمين من شر هؤلاء .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
طيب متى ليه
¥ ولد نجد ¥
لأخ لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
حسبي الله على من طال المسلمين شره واذاه

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