محافظ أملج : يرعى افتتاح مهرجان المانجو

عطاالله العمراني (صدى):
رعى محافظ أملج نايف بن كميخ المريخي حفل افتتاح مهرجان المانجو تحت شعار "مهرجان مانجو أملج ٢٠٢١ تستحق التجربة " الذي ترعاه شركة البحر الأحمر للتطوير وأوقاف العرادي الخيرية كشريك استراتيجي للمهرجان، وذلك من خلال المتجر الإلكتروني المخصص للمهرجان ، وبحضور المهندس أحمد درويش كبير الإداريين في شركة البحر الأحمر ، وبإشراف مباشر من لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أملج وشركة إثمار للاستثمار الاجتماعي وذلك في موقع التنمية الاجتماعية بأملج
واطلع " المريخي " وكبير الإداريين بالبحر الأحمر احمد درويش خلال جولتهم بأقسام المهرجان على اركان المانجو حيث يضم المهرجان أنواعًا مميزة من منتجات المحافظة من فاكهة المانجو تمثل مختلف الأصناف التي تشتهر املج بزراعتها حيث يوجد في أملج أكثر من ( 24000 ) أربعة وعشرون ألف شجرة مانجو تمثل أكثر من ( 15 ) صنف من الأصناف ذات الجودة العالية إلى جانب عدد من الفواكه الاستوائية.
واستمع "المحافظ" إلى عرض عن أهداف المعرض في التعريف بالإنتاج الزراعي للمانجو باملج والإمكانات الزراعية المتوافرة بها.
كما تم استعراض عدد من المنتحات المشتقة من فاكهة المانجو.