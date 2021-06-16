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الشهراني والفرج والدوسري ينضمون لمعسكر المنتخب الوطني

منذ 43 دقيقة
1805
الشهراني والفرج والدوسري ينضمون لمعسكر المنتخب الوطني

نواف السالم (صدى):
اختار مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، سعد الشهري، لاعبين من نادي الهلال للانضمام إلى المعسكر الإعدادي للمنتخب، استعداداً للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي ستقام الشهر المقبل.

ووضع المدرب كل من ياسر الشهراني وسلمان الفرج وسالم الدوسري لقائمة المنضمين للمعسكر الذي سيقام بالرياض في أواخر الشهر الجاري.

يذكر أن المعسكر يضم لاعبين آخرين وهم أمين بخاري ومحمد الربيعي، وعبدالإله العمري، وخالد الدبيش، وسعود عبدالحميد.

كما شملت قائمة اللاعبين أسماء آخرى منها ناصر العمران، وعلي الحسن، وسامي النجعي، وأيمن الخليف، وخالد الغنام، وأيمن يحيى، وسالم الدوسري.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب البرازيل وألمانيا وساحل العاج.

كرة القدم
نادي الهلال
سعد الشهري
أولمبياد طوكيو 2020

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أحدث التعليقات

الملكي الاصلي
ماحد درى عنك ماغير غضحتي عمرك على الفاضي والعالم تحب تطقطق عليك
¥ ولد نجد ¥
هذا الشيطان الاكبر والظاهر فيه من يدعمه ويعززله . الله يكفينا شر من به شر ويحفظ بناتنا وبنات المسلمين من شر هؤلاء .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
طيب متى ليه
¥ ولد نجد ¥
لأخ لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
حسبي الله على من طال المسلمين شره واذاه

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