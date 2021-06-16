نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رئيس نادي الإبل: لن يدخل مهرجان الملك عبدالعزيز سوى المحصنين

منذ 52 دقيقة
1555
رئيس نادي الإبل: لن يدخل مهرجان الملك عبدالعزيز سوى المحصنين

ماجد محمد (صدى):
أعلن فهد بن حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، أنه لن يعمل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6 سوى المحصنين.

وقال "بن حثلين" عبر حسابه على "تويتر": "لن يكون هناك دخول من المشاركين أو الزوار سوى المحصنين وستكون هناك نقاط فرز أمنية من أجل صحتكم".

وكان نادي الإبل قد أعلن سابقًا عن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في مهرجان الملك عبدالعزيز للوقاية من فيروس "كورونا" لضمان تجربة آمنة في المهرجان.

وذكر أن جميع العاملين في المهرجان من المحصنين وكذلك دخول الزوار والمشاركين من المحصنين وذلك وفقَا للحالة في تطبيق "توكلنا".

 

كورونا
مهرجان الملك عبدالعزيز
نادي الإبل
الإجراءات الاحترازية
فهد بن حثلين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الملكي الاصلي
ماحد درى عنك ماغير غضحتي عمرك على الفاضي والعالم تحب تطقطق عليك
¥ ولد نجد ¥
هذا الشيطان الاكبر والظاهر فيه من يدعمه ويعززله . الله يكفينا شر من به شر ويحفظ بناتنا وبنات المسلمين من شر هؤلاء .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
طيب متى ليه
¥ ولد نجد ¥
لأخ لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
حسبي الله على من طال المسلمين شره واذاه

أخر الأخبار

ضبط 8 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد إصابتهم بكورونا في الباحة
ضبط 8 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد إصابتهم بكورونا في الباحة
منذ 11 ثانية 1002
الأحساء تستمر في تسجيل أعلى درجات الحرارة
الأحساء تستمر في تسجيل أعلى درجات الحرارة
منذ 6 دقائق 1222
المنتخب الروسي يفوز على فنلندا بهدف نظيف ويحافظ على تأهله بالمجموعة الثانية في يورو 2020
المنتخب الروسي يفوز على فنلندا بهدف نظيف ويحافظ على تأهله بالمجموعة الثانية في يورو 2020
منذ 8 دقائق 1190
الفضاوة وما تسوي
الفضاوة وما تسوي
منذ 12 دقيقة 273
ضاعت هيبة الأسد
ضاعت هيبة الأسد
منذ 12 دقيقة 326
من اثار العاصفه الرمليه القويه في الكويت
من اثار العاصفه الرمليه القويه في الكويت
منذ 13 دقيقة 253
بالفيديو.. " الشعيل " : تأمين المنازل يغطي العيوب الخفية ومدته 10 سنوات
بالفيديو.. " الشعيل " : تأمين المنازل يغطي العيوب الخفية ومدته 10 سنوات
منذ 14 دقيقة 1185
ضبط 13 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد إصابتهم بكورونا
ضبط 13 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد إصابتهم بكورونا
منذ 38 دقيقة 1507
الشهراني والفرج والدوسري ينضمون لمعسكر المنتخب الوطني
الشهراني والفرج والدوسري ينضمون لمعسكر المنتخب الوطني
منذ 43 دقيقة 1802
رئيس نادي الإبل: لن يدخل مهرجان الملك عبدالعزيز سوى المحصنين
رئيس نادي الإبل: لن يدخل مهرجان الملك عبدالعزيز سوى المحصنين
منذ 52 دقيقة 1555