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زوج الإفريقية منجبة التوائم الـ10: لا أعرف مكان زوجتي ولم أر أطفالي بعد 

منذ ساعة
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زوج الإفريقية منجبة التوائم الـ10: لا أعرف مكان زوجتي ولم أر أطفالي بعد 

بريتوريا (صدى):
قال زوج السيدة الإفريقية منجبة التوائم الـ10 " تيبوغو تسوتيتسي"، إنه لا يعرف مكان وجودها ولم يرَ أطفاله بعد، موضحا أنه لا يستطيع العثور عليها، لأنها ترفض الكشف عن مكان وجودها.

وأشار إلى أن هذه الولادة ليست الأولى لسيتولي، حيث سبق أن أنجبت توأمين ، وثلاثة آخرين من زوجها الراحل. كما لدى تسوتيتسي 3 أطفال من سيدة أخرى.

وأبان أنها مفقودة الآن وأن آخر مرة رآها فيها كانت في 7 يونيو، قبل أن تدخل المخاض مباشرة وتم نقلها إلى المستشفى في بريتوريا.

وتابع أنه لم يتمكن من التواصل معها إلا عبر تطبيق "واتساب"، وأُبلغ بأنه لا يمكنه زيارتها بسبب قيود فيروس كورونا.

 

المستشفى
فيروس كورونا
بريتوريا
منجبة التوائم الـ10
تيبوغو تسوتيتسي

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أحدث التعليقات

الملكي الاصلي
ماحد درى عنك ماغير غضحتي عمرك على الفاضي والعالم تحب تطقطق عليك
¥ ولد نجد ¥
هذا الشيطان الاكبر والظاهر فيه من يدعمه ويعززله . الله يكفينا شر من به شر ويحفظ بناتنا وبنات المسلمين من شر هؤلاء .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
طيب متى ليه
¥ ولد نجد ¥
لأخ لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
حسبي الله على من طال المسلمين شره واذاه

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