زوج الإفريقية منجبة التوائم الـ10: لا أعرف مكان زوجتي ولم أر أطفالي بعد 

بريتوريا (صدى):
قال زوج السيدة الإفريقية منجبة التوائم الـ10 " تيبوغو تسوتيتسي"، إنه لا يعرف مكان وجودها ولم يرَ أطفاله بعد، موضحا أنه لا يستطيع العثور عليها، لأنها ترفض الكشف عن مكان وجودها.
وأشار إلى أن هذه الولادة ليست الأولى لسيتولي، حيث سبق أن أنجبت توأمين ، وثلاثة آخرين من زوجها الراحل. كما لدى تسوتيتسي 3 أطفال من سيدة أخرى.
وأبان أنها مفقودة الآن وأن آخر مرة رآها فيها كانت في 7 يونيو، قبل أن تدخل المخاض مباشرة وتم نقلها إلى المستشفى في بريتوريا.
وتابع أنه لم يتمكن من التواصل معها إلا عبر تطبيق "واتساب"، وأُبلغ بأنه لا يمكنه زيارتها بسبب قيود فيروس كورونا.