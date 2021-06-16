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رجل يضرب زوجته بوحشية امام المارة
منذ 10 دقائق
185
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أحدث التعليقات
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
حسبي الله على من طال المسلمين شره واذاه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
حسبي الله على من طال المسلمين شره واذاه
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
الله يستر
د محمد ماجد بخش
هذه الخبرية الطريفة، ونحن في مملكة العطاء بفضل الله تحصنا به وبدون دجاج وبدون بروتين ولا كارب أو حوافز أخذنا لقاح كوفيد١٩ وذلك لأننا...
د محمد ماجد بخش
يعني طالع من الدنيا بعمارة ولا طالع منها حتى بنظارة اسكن وأهدأ .. إلين يجي أجلك .. ويأخذ العمارة وريثك من بعدك
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