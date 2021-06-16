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وفاة طالب سعودي إثر تعرضه للاعتداء بأحد الساحات في كندا

منذ ساعة
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وفاة طالب سعودي إثر تعرضه للاعتداء بأحد الساحات في كندا

أوتاوا (صدى):
تعرض طالب سعودي في كنداء للاعتداء من قبل "كندي" بأحد الساحات العامة وهو الأمر الذي أسفر عن وفاته.

وكشفت مصدر قريب من عائلة "الطالب السعودي" أن الشاب يبلغ من العمر 20 عامًا وكان يدرس الهندسة الميكانيكية في كندا منذ حوالي عامين، بحسب ما جاء بصحيفة "الوطن".

وأوضح المصدر أن "الشاب" كان في زياردة لأصدقائه في مدينة وندسور بولاية أونتاريو، وتعرض لاعتداء من قبل أحد الأشخاص أثناء مروره بأحد الساحات بالمدينة التي يقطن فيها.

وحاولت السلطات إسعاف "الطالب" إلا أنه فارق الحياة، وفتحت السلطات الكندية تحقيقًا في الحادثة ولا يزال السبب وراء الهجوم مجهول.

 

اعتداء
كندا
حادثة قتل
طالب سعودي
الهندسة الميكانيكية

التعليقات

¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5146
منذ 23 دقيقة
لأخ لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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أحدث التعليقات

الملكي الاصلي
ماحد درى عنك ماغير غضحتي عمرك على الفاضي والعالم تحب تطقطق عليك
¥ ولد نجد ¥
هذا الشيطان الاكبر والظاهر فيه من يدعمه ويعززله . الله يكفينا شر من به شر ويحفظ بناتنا وبنات المسلمين من شر هؤلاء .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
طيب متى ليه
¥ ولد نجد ¥
لأخ لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
حسبي الله على من طال المسلمين شره واذاه

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