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المجلس الوزاري الخليجي يرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية

منذ 26 دقيقة
1446
المجلس الوزاري الخليجي يرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية

الرياض (صدى):
رحب المجلس الوزاري الخليجي بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل، مؤكدًا إدانته لاستمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي.

وأشاد المجلس بتقديم المملكة منحة مشتقات نفطية لتشغيل الكهرباء في اليمن، داعيًا الأمم المتحدة للوصول لحل مشكلة خزان صافر.

كما أدان استمرار هجوم ميليشيا الحوثي على محافظة مأرب، مستنكرًا عدم التزام إيران بتعهداتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما دعا إيران لحل قضية الجزر الإماراتية أو اللجوء لمحكمة العدل الدولية.

وأكد المجلس وقوفه مع المغرب لمواجهة كل مايهدد استقراره، كما أكد وقوفه مع العراق لمواجهة الجماعات الإرهابية، مشددًا على أهمية الشراكة مع الأردن في جميع المجالات.

 

مأرب
الأردن
المملكة
اليمن
المغرب
الإمارات
المجلس الوزاري الخليجي

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يعني طالع من الدنيا بعمارة ولا طالع منها حتى بنظارة اسكن وأهدأ .. إلين يجي أجلك .. ويأخذ العمارة وريثك من بعدك
واضح*** وصريح***
الله لا يبلانا ولا يبتلينا..
د محمد ماجد بخش
مطنوخ لا تكثر الشرح
د محمد ماجد بخش
كيد عظيم
ابو سعود
الاسعار قبل الضريبة اتوقع وكذا مرتفعه

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