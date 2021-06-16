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شاهد.. رئيس تطوير "بوابة الدرعية" يكشف عن تفاصيل لقاءاته مع ولي العهد 

منذ 39 دقيقة
1533
شاهد.. رئيس تطوير "بوابة الدرعية" يكشف عن تفاصيل لقاءاته مع ولي العهد 

الرياض (صدى):
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية ، جيري انزيريلو ، عن تفاصيل لقاءاته بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -.

وقال جيري انزيريلو، إن ولي العهد يتمتع بذكاء يميزه عن غيره، موضحا: "  يقرأ الأمور بصورتها الشاملة بطريقة منهجية، و يدرس الأمور معهم بإتقان ويتمتع بذاكرة تصورية لافتة ".

وأشار إلى أنه عند مغادرة الاجتماعات مع ولي العهد ، فإن الأمر لا ينتهي عند ذلك، حيث يقوم الأمير بعد يوم أو يومين أو حتى 5 أيام، بالاتصال به لإعطائه اقتراحات حول مشروع بوابة الدرعية.

وأوضح أن الأمير محمد بن سلمان يعطيهم تفاصيل للمشروع لم ينتبهوا لها، مبينا أن المخططات الرئيسية تطورت إلى رؤية أوسع لجعل الرياض واحدة من المدن العشر الكبرى في العالم.

ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان
بوابة الدرعية
جيري انزيريلو

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13451
منذ 9 دقائق
مطنوخ

لا تكثر الشرح

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
يعني طالع من الدنيا بعمارة ولا طالع منها حتى بنظارة اسكن وأهدأ .. إلين يجي أجلك .. ويأخذ العمارة وريثك من بعدك
واضح*** وصريح***
الله لا يبلانا ولا يبتلينا..
د محمد ماجد بخش
مطنوخ لا تكثر الشرح
د محمد ماجد بخش
كيد عظيم
ابو سعود
الاسعار قبل الضريبة اتوقع وكذا مرتفعه

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