جوجل تمنح نظام أندرويد ميزات جديدة

وكالات (صدى):
كشفت شركة جوجل عن ميزات جديدة ستمنحها لنظام أندرويد منها تشفير الرسائل من طرف إلى طرف، موضحة أن هذه الميزة ستكون متاحة فقط للمحادثات الفردية دون الدردشات الجماعية، كما ستتيح ميزة التنبيهات بشأن الزلازل، بشكل أوسع لمناطق أخرى حول العالم.
وأوضحت أن نظام الكشف عن الزلازل والإنذار عبر الهاتف يرسل تنبيهات عبر هواتف الأندرويد، مضيفة أن هذه الميزة متاحة حاليًا في عدة دول مثل اليونان ونيوزيلندا تركيا والفلبين وكازاخستان وأوزبكستان، وذلك بحسب ما ذكرته "البوابة العربية للأخبار التقنية".
ولفتت إلى أنها أضافت ميزة في تطبيق الرسائل تُمكن المستخدمين من تمييز الرسالة المهمة بنجمة لتسهيل الوصول إليها، متعهدًا بطرح هذه الميزة في الأسبوع المقبل.
ونوهت الشركة بميزات أخرى منها اختصارات مساعد جوجل للمستخدمين التي تُمكن من الانتقال إلى جزء معين من التطبيق، كما تختبر حاليًا تطبيق الوصول الصوتي الذي يسمح للأشخاص بالتنقل في هواتفهم باستخدام أصواتهم.