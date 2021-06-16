بالفيديو والصور.. شركة Great Wall تطلق سياراتها Artillery بتحسينات جديدة

أميرة خالد (صدى):
تستعد شركة Great Wall لإطلاق سياراتها Artillery الجديدة وهى نسخة معدلة من مركبات Pao التي طرحتها Great Wall العام الجاري.
وتتميز هذه النسخة بوجود عدد من التحسينات تجعلها أكثر ملائمة للطرق الوعرة والطرقات الصعبة المغطاة بالمياه أو الأوحال، حيث تم تجهيزها بأنبوب خاص لتوفير الهواء للمحرك.
وتحتوي السيارة أيضًا على أنظمة تعليق خاصة ونوابض من نوع Eibach كتلك الموجودة في سيارات Ford F-150 من فورد، بالإضافة لتوفير إضاءة ممتازة.
وتتسم السيارة أيضًا بمقصورة مميزة من ناحية الأناقة والتطوير، وجهزت بزوج من المقاعد المريحة وبواجهة قيادة مزودة بشاشة لمسية وأحدث أنظمة المولتيميديا.
ومن المرجح أن يتم طرح السيارة بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر تولد عزما يعادل 190 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، ومنظومتي دفع أمامي ورباعي.