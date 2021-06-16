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الفحوصات الطبية: حسان تمبكتي تعرض لكسر في فقرات الرقبة وسوف يخضع لعملية جراحية 

منذ 10 دقائق
1323
الفحوصات الطبية: حسان تمبكتي تعرض لكسر في فقرات الرقبة وسوف يخضع لعملية جراحية 

ماجد محمد (صدى):
كشفت الفحوصات الطبية عن تعرض حسان تمبكتي لكسر في فقرات الرقبة يحتاج تثبيتها لمدة شهرين.

وأشارت إلى أن حسان تمبكتي سوف يخضع لعملية جراحية في حال لم يتم جبر الكسر، حسب تقرير الفريق الطبي، بحسب الزميلة "الجزيرة".

وكان محمد العويس، حارس الأخضر، تدخل لإبعاد الكرة عن منطقة الجزاء ولكنه اصطدم برأس تمبكتي في الدقيقة الـ73، مما أفقده الوعي وسارع الطاقمان الطبيان للمنتخبين لإسعافه سريعا.

وجاء ذلك خلال مواجهة الأخضر مع نظيره أوزبكستان في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

 

 

محمد العويس
الأخضر
أوزبكستان
حسان تمبكتي

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
يزن
ابشب اتلص فت صوب صولص تبضث فضل قض
يزن
ابشب اتلص فت صوب صولص تبضث فضل قض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه ويعافيه وجميع المسلمين

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