الفحوصات الطبية: حسان تمبكتي تعرض لكسر في فقرات الرقبة وسوف يخضع لعملية جراحية 

ماجد محمد (صدى):
كشفت الفحوصات الطبية عن تعرض حسان تمبكتي لكسر في فقرات الرقبة يحتاج تثبيتها لمدة شهرين.
وأشارت إلى أن حسان تمبكتي سوف يخضع لعملية جراحية في حال لم يتم جبر الكسر، حسب تقرير الفريق الطبي، بحسب الزميلة "الجزيرة".
وكان محمد العويس، حارس الأخضر، تدخل لإبعاد الكرة عن منطقة الجزاء ولكنه اصطدم برأس تمبكتي في الدقيقة الـ73، مما أفقده الوعي وسارع الطاقمان الطبيان للمنتخبين لإسعافه سريعا.
وجاء ذلك خلال مواجهة الأخضر مع نظيره أوزبكستان في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.