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اعلاميو المنطقة يتعرفون على جهود فرع الهلال الأحمر بالشرقية

منذ 9 ساعات
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اعلاميو المنطقة يتعرفون على جهود فرع الهلال الأحمر بالشرقية

ريم عبدالعزيز (صدى):
استضاف فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية هذا اليوم الأربعاء الموافق 06/11/1442هـ وفد من إعلاميي وإعلاميات عدد من الصحف الرسمية والإلكترونية بالمنطقة الشرقية في مبادرة أقامتها إدارة الاتصال المؤسسي بالفرع لاطلاعهم على جهود الهيئة الإنسانية في مباشرة الحالات الإسعافية وذلك بمقر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في الدمام .

وكان في استقبالهم مدير عام الفرع الدكتور خالد بن راضي العنزي وعدد من مديري إدارات فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية، وتم إطلاع الوفد الإعلامي على عرض مرئي شامل عن نظام عمليات الهيئة المستخدم في البلاغات الإسعافية ونظام المسعف الإلكتروني ودوره في تحسين الخدمة الإسعافية وكيفية تلقي البلاغات عن طريق نظام المسعف الإلكتروني وترحيله ورسم المسار الصحيح للمنشآت الطبية المستقبلة للحالة الإسعافية وآلية ارتباط غرفة العمليات بالمستشفيات وكيفية تزويد المنشآت الطبية المنقول لها الحالات الإسعافية بتقرير عن حالة المصاب أو المريض قبل وصول سيارة الإسعاف، بالإضافة إلى آلية الارتباط بالجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الهيئة كالمرور والدفاع المدني وأمن الطرق.

وبعدها تم أخذ الوفد بجولة شملت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية واستمعوا لشرح وافٍ عن أجهزة الاتصالات وبرامج العمليات المستخدمة بغرفة العمليات وكيفية استقبال البلاغات وترحيلها للفرق الإسعافية ومتابعتها حتى وصولها للموقع وتقديم الخدمة الطبية الإسعافية للحالة الإسعافية وإسعافها للمستشفى وكيفية التواصل مع المستشفيات بالمنطقة لاستقبال الحالات الإسعافية وشرح على تطبيق البلاغات الإسعافية (أسعفني).

وشملت الجولة أيضاً مركز إسعاف مدينة العمال واطلع الوفد على مركبات الإسعاف ومحتوياتها من أجهزة طبية ومعدات إسعافية حديثة.

وفي نهاية الزيارة أبدى الوفد إعجابه بالخدمات الطبية الإسعافية الإنسانية التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي والتطور الذي وصلت إليه على كافة الأصعدة وقدموا شكرهم على حسن الاستقبال والضيافة ، كما قدم مدير إدارة الاتصال المؤسسي الأستاذ فهد الغامدي شكره للإعلاميين والإعلاميات على هذه الزيارة الكريمة وتعاونهم المتميز مع الهيئة وحرصهم على استمرار هذا التعاون.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
يزن
ابشب اتلص فت صوب صولص تبضث فضل قض
يزن
ابشب اتلص فت صوب صولص تبضث فضل قض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه ويعافيه وجميع المسلمين

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