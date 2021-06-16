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سفارة المملكة لدى جورجيا تنصح بعدم حمل المسافرين أدوية إلا بوصفة طبية مترجمة

منذ 24 دقيقة
1383
سفارة المملكة لدى جورجيا تنصح بعدم حمل المسافرين أدوية إلا بوصفة طبية مترجمة

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة للطيران المدني، اليوم الأربعاء ، أن وزارة الخارجية تلقت برقية من سفارة المملكة لدى جمهورية جورجيا (مرفق كامل المشفوعات المتضمنة) ، توضح أن إدارة جمارك مطارات جورجيا أوضحت في موقعها الإلكتروني بعض الأدوية المحظورة على الراكب حملها إلا بوصفة طبية مترجمة.

وأكدت السفارة، في البرقية، أن جمارك مطارات جورجيا ، كشفت أنه سيتم تحويل الركاب المخالفين إلى التحقيق ومن ثم إلى النيابة العامة لإصدار حكم الغرامة التي لا تقل عن (۱۰۰۰۰- عشرة آلاف لاري جورجي) أي ما يعادل ثلاث آلاف وستة وثمانون دولار أمريكي، أو السجن لمدة تتراوح من 3-5 سنوات.

ونبهت سفارة المملكة في جورجيا ، بعدم حمل أدوية للقادمين إلى جورجيا إلا بوصفة طبية مترجمة تفاديا لأي إشكالات قد يتعرض لها الراكب.

 

 

أدوية محظورة
سفارة المملكة لدى جورجيا
جمارك مطارات جورجيا
وصفة طبية مترجمة

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
يزن
ابشب اتلص فت صوب صولص تبضث فضل قض
يزن
ابشب اتلص فت صوب صولص تبضث فضل قض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه ويعافيه وجميع المسلمين

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