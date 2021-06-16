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سائق شاحنة يتسبب بكارثة
منذ ساعة
577
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أحدث التعليقات
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
يزن
ابشب اتلص فت صوب صولص تبضث فضل قض
يزن
ابشب اتلص فت صوب صولص تبضث فضل قض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه ويعافيه وجميع المسلمين
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