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فياريال يخطف صفقة الدولي الجزائري ماندي من الأهلي

منذ 17 دقيقة
1407
فياريال يخطف صفقة الدولي الجزائري ماندي من الأهلي

وكالات (صدى):
أعلن نادي فياريال الإسباني عن تعاقده مع الدولي الجزائري عيسى ماندي لمدة 4 مواسم ، في صفقة انتقال حر، قادمًا من ريال بيتيس.

ويذكر أن الأهلي قد وضع المدافع الجزائري ضمن قائمة تعاقداته في الميركاتو الصيفي ، لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد، بناء على طلب من المدرب هاسي.

وذكرت تقارير أن تعاقد فياريال مع ماندي، ورحيله عن ريال بيتيس ، جعل مفاوضات النصر مع فيكتور رويز مدافع الفريق أمرًا مستحيلًا ، خاصة بعد تجديد التعاقد معه حتى 2023.

وعرض النصر راتب سنوي مغري من أجل المدافع الإسباني ، بالإضافة لعقد مدته موسمين ، مع إمكانية للتجديد لموسم ثالث، إلا أن المفاوضات فشلت بعد رفض النادي التفريط في خدماته.

 

الأهلي
فياريال
ماندي
الدولي الجزائري

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¥ ولد نجد ¥
اللهم اصرف عنا الوباء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ابلع الكهله ليتها ما جابتك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ابلع الكهله ليتها ما جابتك

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