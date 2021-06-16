فياريال يخطف صفقة الدولي الجزائري ماندي من الأهلي

وكالات (صدى):
أعلن نادي فياريال الإسباني عن تعاقده مع الدولي الجزائري عيسى ماندي لمدة 4 مواسم ، في صفقة انتقال حر، قادمًا من ريال بيتيس.
ويذكر أن الأهلي قد وضع المدافع الجزائري ضمن قائمة تعاقداته في الميركاتو الصيفي ، لتدعيم صفوفه خلال الموسم الجديد، بناء على طلب من المدرب هاسي.
وذكرت تقارير أن تعاقد فياريال مع ماندي، ورحيله عن ريال بيتيس ، جعل مفاوضات النصر مع فيكتور رويز مدافع الفريق أمرًا مستحيلًا ، خاصة بعد تجديد التعاقد معه حتى 2023.
وعرض النصر راتب سنوي مغري من أجل المدافع الإسباني ، بالإضافة لعقد مدته موسمين ، مع إمكانية للتجديد لموسم ثالث، إلا أن المفاوضات فشلت بعد رفض النادي التفريط في خدماته.