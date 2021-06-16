نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"إخاء " تلحق 275 مستفيدا بسوق العمل خلال العام الماضي

منذ 14 ساعة
1400
"إخاء " تلحق 275 مستفيدا بسوق العمل خلال العام الماضي

سعيد العجل (صدى):
ألحقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" 275 مستفيدا ومستفيدة بسوق العمل خلال العام الماضي ، حيث تسعى المؤسسة إلى تمكين الأيتام، وبناء شخصية استقلالية لليتيم والاكتفاء الذاتي له من خلال برامج تنموية، وتأمين موارد مالية ومستدامة للمستفيدين .

وأوضح أ. صالح بن خليف الدهمشي أمين عام مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام أن "إخاء" تسعى لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، التي أكدت على نقل المستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية من الرعوية إلى التنموية والمنتجة ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمستفيدين وتحسين جودة الحياة لهم ، وتمكينهم للمشاركة في النهضة التنموية التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، واستثمار العنصر البشري لكونه أحد أهم عوامل التنمية المستدامة .

مشيرا أن إخاء قد قامت بتأهيل وتدريب 1217 مستفيداً ومستفيدة خلال العام الماضي عبر مجموعة من الدورات التدريبية والتطويرية لإكسابهم القدرات والمهارات اللازمة لتأهيلهم، وتحسين جاهزيتهم لممارسة العمل، مما يهيئ لهم العديد من الفرص في مجالات تدريبية ووظيفية واسعة ، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المتخصصة والداعمة، و الاتصال بمراكز التدريب الحكومية والأهلية والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في التدريب والتوظيف، كالمعاهد الخاصة، والشركات الأهلية.

وأضاف الدهمشي إن إخاء تسعى لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والحياتي للمستفيدين، والاستقلال الاجتماعي والمالي لهم، وترسيخ أهمية العمل في نفوسهم ، وتقديم التوجيه والإرشاد الوظيفي لهم لينشئوا معتمدين على أنفسهم ومنتجين في مجتمعهم .

سوق العمل
إخاء
المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
يزن
ابشب اتلص فت صوب صولص تبضث فضل قض
يزن
ابشب اتلص فت صوب صولص تبضث فضل قض
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيه ويعافيه وجميع المسلمين

أخر الأخبار

تطورات جديدة في حالة الفنانة دلال عبدالعزيز
تطورات جديدة في حالة الفنانة دلال عبدالعزيز
منذ 7 دقائق 187
الفحوصات الطبية: حسان تمبكتي تعرض لكسر في فقرات الرقبة وسوف يخضع لعملية جراحية 
الفحوصات الطبية: حسان تمبكتي تعرض لكسر في فقرات الرقبة وسوف يخضع لعملية جراحية 
منذ 9 دقائق 1282
بالفيديو.. إلهام الفضالة تحتفل بعيد ميلادها على سناب شات
بالفيديو.. إلهام الفضالة تحتفل بعيد ميلادها على سناب شات
منذ 15 دقيقة 218
سفارة المملكة لدى جورجيا تنصح بعدم حمل المسافرين أدوية إلا بوصفة طبية مترجمة
سفارة المملكة لدى جورجيا تنصح بعدم حمل المسافرين أدوية إلا بوصفة طبية مترجمة
منذ 23 دقيقة 1375
قلة النوم من الأسباب الشائعة للنسيان
قلة النوم من الأسباب الشائعة للنسيان
منذ 31 دقيقة 1253
سيدة توثق تجربة لتمساح
سيدة توثق تجربة لتمساح
منذ 34 دقيقة 460
اليوم يومه
اليوم يومه
منذ 34 دقيقة 348
اللاعب رايق على الاخير
اللاعب رايق على الاخير
منذ 35 دقيقة 395
فياريال يخطف صفقة الدولي الجزائري ماندي من الأهلي
فياريال يخطف صفقة الدولي الجزائري ماندي من الأهلي
منذ 38 دقيقة 1583
المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد أحد المتهمين
المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة ضد أحد المتهمين
منذ 48 دقيقة 1716