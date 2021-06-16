"إخاء " تلحق 275 مستفيدا بسوق العمل خلال العام الماضي

سعيد العجل (صدى):
ألحقت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" 275 مستفيدا ومستفيدة بسوق العمل خلال العام الماضي ، حيث تسعى المؤسسة إلى تمكين الأيتام، وبناء شخصية استقلالية لليتيم والاكتفاء الذاتي له من خلال برامج تنموية، وتأمين موارد مالية ومستدامة للمستفيدين .
وأوضح أ. صالح بن خليف الدهمشي أمين عام مؤسسة إخاء لرعاية الأيتام أن "إخاء" تسعى لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، التي أكدت على نقل المستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية من الرعوية إلى التنموية والمنتجة ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمستفيدين وتحسين جودة الحياة لهم ، وتمكينهم للمشاركة في النهضة التنموية التي تشهدها المملكة في كافة المجالات، واستثمار العنصر البشري لكونه أحد أهم عوامل التنمية المستدامة .
مشيرا أن إخاء قد قامت بتأهيل وتدريب 1217 مستفيداً ومستفيدة خلال العام الماضي عبر مجموعة من الدورات التدريبية والتطويرية لإكسابهم القدرات والمهارات اللازمة لتأهيلهم، وتحسين جاهزيتهم لممارسة العمل، مما يهيئ لهم العديد من الفرص في مجالات تدريبية ووظيفية واسعة ، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المتخصصة والداعمة، و الاتصال بمراكز التدريب الحكومية والأهلية والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في التدريب والتوظيف، كالمعاهد الخاصة، والشركات الأهلية.
وأضاف الدهمشي إن إخاء تسعى لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والحياتي للمستفيدين، والاستقلال الاجتماعي والمالي لهم، وترسيخ أهمية العمل في نفوسهم ، وتقديم التوجيه والإرشاد الوظيفي لهم لينشئوا معتمدين على أنفسهم ومنتجين في مجتمعهم .