سعر و مواصفات تويوتا لاند كروزر 2021

متابعة_أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عالم السيارات أسعار و مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر موديل 2021، حيث تتمتع سيارة تويوتا لاند ب الأول 4000 سي سي V6، بقوة 271 حصان، وعزم دوران أقصى 385 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات.
ويستهلك 7.75 لتر وقود لكل 100 كم، ويصل إلى سرعة 100 كم /الساعة فى 11 ثانية، بينما السرعة قصوى 200 كم فى الساعة.
ويأتي المحرك الثاني سعة 4600 سي سي ثمانى الأسطوانات، بقوة 304 حصان، وعزم دوران أقصى 439 نيوتن متر، متصل بناقل حركة اتوماتيكي من 6 سرعات، يستهلك 7.3 لتر وقود لكل 100 كم، ويصل إلى سرعة 100 كم/الساعة فى 9.2 ثانية، بسرعة قصوى 200 كم فى الساعة.
في حين أن المحرك الثالث سعة 5700 سي سي V8، بقوة 362 حصان، وعزم دوران أقصى 530 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، يستهلك 6.3 لتر وقود لكل 100 كم، يصل إلي سرعة 100 كم/الساعة فى 7 ثوانى، بسرعة قصوى 220 كم فى الساعة.
وتتميز بأنظمة للسلامة مثل مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وفرامل مانعة للانغلاق، والتحكم في الثبات، والتحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح، وتحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد مخملية فاخرة، وو عجلات رياضية قياس 18 بوصة من نوع BBS.
وجاءات الأسعار كالآتي : GXR1 V6 بسعر 207,345 ريال، GXR1 PLUS V6 بسعر 213,210 ريال، GXR2 V6 بسعر225,055 ريال، GXR2 PLUS V6 بسعر 236,900 ريال، GXR3 V6 بسعر 263,120 ريال، GXR1 DIESEL بسعر 229,425 ريال,