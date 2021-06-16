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تحذير لمرتادي طريق «رابغ/ينبع السريع» من وجود عاصفة ترابية

منذ 42 دقيقة
1576
تحذير لمرتادي طريق «رابغ/ينبع السريع» من وجود عاصفة ترابية

المدينة المنورة (صدى):
أصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا لمستخدمي طريق "رابغ/ينبع السريع" بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وفي السياق نفسه، أوضح المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

ينبع
المدينة المنورة
الطقس
وزارة النقل
عاصفة ترابية
مركز الأرصاد
طريق رابغ

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¥ ولد نجد ¥
اللهم اصرف عنا الوباء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ابلع الكهله ليتها ما جابتك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ابلع الكهله ليتها ما جابتك

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