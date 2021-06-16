التأمينات الاجتماعية توضح وضع الموظف بعد خدمة 20 سنة وتخصيص قطاعه

الرياض (صدى):
أوضح مساعد المحافظ للشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي أنه في حال أن موظفا حكوميا، بلغت خدمته 20 سنة وتم تخصيص قطاعه بإمكانه العمل 5 سنوات فقط على نظام التأمينات الاجتماعية.
وقال الوهيبي خلال اتصال هاتفي مع برنامج الشارع السعودي على قناة السعودية إنه يستحق بعدها التقاعد المبكر بمجموع الخدمتين الـ 25 سنة.
وأشار الوهيبي إلى أن هذه المادة واضحة وصريحة في نظام تبادل المنافع، حيث يسهل عملية النقل لانتظام خدمات الموظف الذي ينتقل من قطاع محدد إلى قطاع آخر .