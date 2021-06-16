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مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف

منذ 52 دقيقة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع طفيف

الرياض (صدى):
أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع طفيف مع تباين في أداء الاسهم القيادية وسط انخفاض ملحوظ في السيولة لتسجل أدنى مستوى في اسبوعين.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10856 نقطة مرتفعا بنحو 25 نقطة أو ما يعادل 0.2 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 8.77 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 264.3 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 332.4 ألف صفقة.

وأتت أسهم بنكي ساب والرياض وكذلك جبل عمر على قائمة الأكثر دعما لحركة المؤشر العام بعد تسجيلهم مكاسب تراوحت ما بين 1.3 و1.9 في المائة.

في المقابل تراجعت أسهم "اس تي سي" والمراعي بنحو 1.2 و0.5 في المائة على الترتيب، بينما نجد استقرار على أسهم مصرف الراجحي وأرامكو السعودية وكذلك البنك الأهلي.

إلى ذلك، صعدت أسهم 103 شركات خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم الزامل للصناعة بمكاسب بالحد الأعلى، ليسجل السهم أعلى إغلاق منذ عام 2015 عند مستوى 33.55 ريالا للسهم.

ايضا ارتفعت أسهم إعادة للتأمين بنو 7.4 في المائة، ليسجل السهم أعلى إغلاق منذ منتصف عام 2012، عند مستوى 17.96 ريالا للسهم، كذلك ارتفعت أسهم الجوف الزراعية والمتطورة وبروج للتأمين بنسب تراوحت ما بين 5.2 و4.1 في المائة.

قابل ذلك تراجع أسهم 81 شركة تصدرها أسهم اليمامة للحديد وبحر العرب بعد هبوطهما 2.1 3 في المائة، تلاه أسهم التأمين العربية وأسترا الصناعية بانخفاض 2 في المائة لكل منهما.

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¥ ولد نجد ¥
اللهم اصرف عنا الوباء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ابلع الكهله ليتها ما جابتك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ابلع الكهله ليتها ما جابتك

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