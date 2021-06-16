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بالفيديو.. خبير هندسي: "كود البناء السعودي" سيحد من العمالة السائبة

منذ ساعة
1927
بالفيديو.. خبير هندسي: "كود البناء السعودي" سيحد من العمالة السائبة

الرياض (صدى):
أكد المهندس سعود الدلبحي، محكم وخبير هندسي، أن "كود البناء السعودي" سيحد من العمالة السائبة بسبب أن المقاولين سيكونون معتمدين.

وقال الخبير الهندسي، أن 90% من القضايا تكون بسبب البناء الفردي والعمالة السائبة بالشارع، لافتًا إلى أن لحل المشكلة يجب الإلزام باختيار مقاول معتمد من هيئة المقاولين المعتمدين ومنع البناء الفردي والتصميم سيكون من مكاتب وتحت رقابة هيئة المهندسين، بحسب حواره مع قناة "السعودية".

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد العبودي، أمين عام الهيئة السعودية للمقاولين المكلف، أنه سنرى قريبًا التأثير الإيجابي لكود البناء السعودي من ناحية القضاء على التستر في أعمال البناء.

العمالة السائبة
المقاولين
كود البناء السعودي

التعليقات

ترنج
ترنج عدد التعليقات : 88
منذ 56 ثانية
وبدال ماكان المتر ب١٠٠ يصير ب٢٠٠
الناس انضغطت

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
اللهم اصرف عنا الوباء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ابلع الكهله ليتها ما جابتك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ابلع الكهله ليتها ما جابتك

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