نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة كورونا

منذ 29 دقيقة
1513
افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة كورونا

الرياض (صدى):
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 10 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 130 يومًا 1588 مسجداً، حرصًا على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي: أربعة مساجد بالمنطقة الشرقية وثلاثة مساجد بمنطقة عسير ومسجدان بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الرياض.

وبينت أن الإجراءات المتخذة تأتي حرصًا على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة .

ودعت المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

وزارة الشؤون الإسلامية
مساجد
فيروس كورونا
المصلين

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سلطان
خسئتو انكم من الديوثين ومن اصحاب جهنم وسياتيكم يوم الندم بعدها لاينفع الندم
fares
والتراب فيه ومن معاه ومن على على شاكلته
مغابش
الله لايبارك فيه هذا اخر ان الواحده تبيع دينها واهلها ووطنها ... لاحول ولا قوة الا بالله
لا يهمونك انا مجنونك
خونة للمسلمين كلهم ذاك العربيد
لا يهمونك انا مجنونك
ولا تخرج وتهرب سوى من ترضى لنفسها بأقل من ذلك وليس ملك يمين فقط حلال فيها

أخر الأخبار

"كلية علوم الطيران" تستقبل طلبات القبول للعام التدريبي القادم
"كلية علوم الطيران" تستقبل طلبات القبول للعام التدريبي القادم
منذ 24 دقيقة 1550
افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة كورونا
افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة كورونا
منذ 29 دقيقة 1513
شركة خدمات المالحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة
شركة خدمات المالحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 33 دقيقة 1652
بالفيديو.. أماكن درس فيها أمراء وملوك المملكة منها "مدرسة الأمراء"
بالفيديو.. أماكن درس فيها أمراء وملوك المملكة منها "مدرسة الأمراء"
منذ 39 دقيقة 1689
المواد التي تستوجب الإقرار الجمركي عند مغادرة المملكة أو القدوم إليها
المواد التي تستوجب الإقرار الجمركي عند مغادرة المملكة أو القدوم إليها
منذ 44 دقيقة 1761
فتيات سعوديات يتحولن من احرار الى ملك يمين لشاب في كندا (فيديو)
فتيات سعوديات يتحولن من احرار الى ملك يمين لشاب في كندا (فيديو)
منذ 48 دقيقة 4132
"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
منذ 53 دقيقة 1544
ولي العهد يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون تغير المناخ
ولي العهد يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون تغير المناخ
منذ ساعة 1803
صور نادرة لقصر الملك سعود «الناصرية» قبل 60 عامًا
صور نادرة لقصر الملك سعود «الناصرية» قبل 60 عامًا
منذ ساعة 2249
الخطوط السعودية تطبق إجراءات داخلية حازمة
الخطوط السعودية تطبق إجراءات داخلية حازمة
منذ ساعة 2360