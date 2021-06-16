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المواد التي تستوجب الإقرار الجمركي عند مغادرة المملكة أو القدوم إليها

منذ 44 دقيقة
1761
المواد التي تستوجب الإقرار الجمركي عند مغادرة المملكة أو القدوم إليها

الرياض (صدى):
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأربعاء، عن المواد التي تستوجب الإقرار الجمركي عند مغادرة المملكة أو القدوم إليها.

وأوضحت الهيئة، أن تلك المواد تشمل: المبالغ المالية أو الأدوات القابلة للتداول الحاملها بقيمة 60 ألف ريال أو أكثر، المشتريات الشخصية والهدايا الواردة التي تزيد قيمتها عن 3000 ريال بما في ذلك؛ مشتريات المجوهرات الجديدة أو المقدمة كهدية أو المعادن الثمينة.

وتتضمن المواد: المجوهرات بقيمة 60 ألف ريال أو أكثر سواء جديدة أو مستعملة، سلع ممنوعة أو مقيدة في المملكة، أكثر من 200 سيجارة أو أكثر من 25 سيجار، البضائع بكميات تجارية، بينما قالت الهيئة أن هناك طريقتين للإقرار، إما عبر تحميل التطبيق، أو من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.

 

 

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الإقرار الجمركي

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلطان
خسئتو انكم من الديوثين ومن اصحاب جهنم وسياتيكم يوم الندم بعدها لاينفع الندم
fares
والتراب فيه ومن معاه ومن على على شاكلته
مغابش
الله لايبارك فيه هذا اخر ان الواحده تبيع دينها واهلها ووطنها ... لاحول ولا قوة الا بالله
لا يهمونك انا مجنونك
خونة للمسلمين كلهم ذاك العربيد
لا يهمونك انا مجنونك
ولا تخرج وتهرب سوى من ترضى لنفسها بأقل من ذلك وليس ملك يمين فقط حلال فيها

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