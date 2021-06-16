الرياض (صدى):
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الأربعاء، عن المواد التي تستوجب الإقرار الجمركي عند مغادرة المملكة أو القدوم إليها.
وأوضحت الهيئة، أن تلك المواد تشمل: المبالغ المالية أو الأدوات القابلة للتداول الحاملها بقيمة 60 ألف ريال أو أكثر، المشتريات الشخصية والهدايا الواردة التي تزيد قيمتها عن 3000 ريال بما في ذلك؛ مشتريات المجوهرات الجديدة أو المقدمة كهدية أو المعادن الثمينة.
وتتضمن المواد: المجوهرات بقيمة 60 ألف ريال أو أكثر سواء جديدة أو مستعملة، سلع ممنوعة أو مقيدة في المملكة، أكثر من 200 سيجارة أو أكثر من 25 سيجار، البضائع بكميات تجارية، بينما قالت الهيئة أن هناك طريقتين للإقرار، إما عبر تحميل التطبيق، أو من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.