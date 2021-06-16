"كلية علوم الطيران" تستقبل طلبات القبول للعام التدريبي القادم

سعيد العجل (صدى):
أعلنت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، اليوم الأربعاء، عن بدء استقبال طلبات القبول للإلتحاق بالفصل الأول من العام التدريبي 2021/2022م لخريجي الثانوية العامة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لكليات التميّز المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله، أن شروط القبول الواجب توفرها في المتقدمين تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة علمي او صناعي أو ما يعادلها، وألّا يكون مضى على حصول المتقدم على الشهادة الثانوية مدة تزيد عن خمس سنوات.
وقال أن ذلك إضافة إلى حصوله على نتيجة اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم، وعدم حصول المتقدم على شهادة جامعية أو دبلوم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكذلك ألّا يكون مفصول من أي جامعة أو كلية لأسباب تأديبية.
وأشار المهندس أيمن آل عبدالله، إلى أن التسجيل في كلية علوم الطيران مستمر حتى يوم الخميس الموافق 26-8-2021م، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني .