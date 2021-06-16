نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"كلية علوم الطيران" تستقبل طلبات القبول للعام التدريبي القادم

منذ 23 دقيقة
1542
"كلية علوم الطيران" تستقبل طلبات القبول للعام التدريبي القادم

سعيد العجل (صدى):
أعلنت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، اليوم الأربعاء، عن بدء استقبال طلبات القبول للإلتحاق بالفصل الأول من العام التدريبي 2021/2022م لخريجي الثانوية العامة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لكليات التميّز المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله، أن شروط القبول الواجب توفرها في المتقدمين تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة علمي او صناعي أو ما يعادلها، وألّا يكون مضى على حصول المتقدم على الشهادة الثانوية مدة تزيد عن خمس سنوات.

وقال أن ذلك إضافة إلى حصوله على نتيجة اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم، وعدم حصول المتقدم  على شهادة جامعية أو دبلوم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكذلك ألّا يكون مفصول من أي جامعة أو كلية لأسباب تأديبية.

وأشار المهندس أيمن آل عبدالله، إلى أن التسجيل في كلية علوم الطيران مستمر حتى يوم الخميس الموافق 26-8-2021م، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني .

 

الرياض
طلبات القبول
كلية علوم الطيران
العام التدريبي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

سلطان
خسئتو انكم من الديوثين ومن اصحاب جهنم وسياتيكم يوم الندم بعدها لاينفع الندم
fares
والتراب فيه ومن معاه ومن على على شاكلته
مغابش
الله لايبارك فيه هذا اخر ان الواحده تبيع دينها واهلها ووطنها ... لاحول ولا قوة الا بالله
لا يهمونك انا مجنونك
خونة للمسلمين كلهم ذاك العربيد
لا يهمونك انا مجنونك
ولا تخرج وتهرب سوى من ترضى لنفسها بأقل من ذلك وليس ملك يمين فقط حلال فيها

أخر الأخبار

"كلية علوم الطيران" تستقبل طلبات القبول للعام التدريبي القادم
"كلية علوم الطيران" تستقبل طلبات القبول للعام التدريبي القادم
منذ 23 دقيقة 1542
افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة كورونا
افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة كورونا
منذ 28 دقيقة 1493
شركة خدمات المالحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة
شركة خدمات المالحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 33 دقيقة 1650
بالفيديو.. أماكن درس فيها أمراء وملوك المملكة منها "مدرسة الأمراء"
بالفيديو.. أماكن درس فيها أمراء وملوك المملكة منها "مدرسة الأمراء"
منذ 38 دقيقة 1689
المواد التي تستوجب الإقرار الجمركي عند مغادرة المملكة أو القدوم إليها
المواد التي تستوجب الإقرار الجمركي عند مغادرة المملكة أو القدوم إليها
منذ 43 دقيقة 1756
فتيات سعوديات يتحولن من احرار الى ملك يمين لشاب في كندا (فيديو)
فتيات سعوديات يتحولن من احرار الى ملك يمين لشاب في كندا (فيديو)
منذ 48 دقيقة 4131
"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
منذ 53 دقيقة 1544
ولي العهد يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون تغير المناخ
ولي العهد يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون تغير المناخ
منذ ساعة 1800
صور نادرة لقصر الملك سعود «الناصرية» قبل 60 عامًا
صور نادرة لقصر الملك سعود «الناصرية» قبل 60 عامًا
منذ ساعة 2248
الخطوط السعودية تطبق إجراءات داخلية حازمة
الخطوط السعودية تطبق إجراءات داخلية حازمة
منذ ساعة 2357