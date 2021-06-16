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جمعية الإعلام السياحي توقع إتفاقية تعاون مع غرفة أبها

منذ 13 ساعة
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جمعية الإعلام السياحي توقع إتفاقية تعاون مع غرفة أبها

محمد السعران (صدى):
بهدف إقامة البرامج التدريبية في مجالات (السياحة والضيافة والإعلام والتوعية) بمنطقة عسير ، وقعت جمعية الإعلام السياحي اتفاقية تعاون مشترك مع غرفة أبها وذلك بمقر الغرفة بابها ، قام بالتوقيع على الاتفاقية رئيس محلس الإدارة بالجمعية خالد آل دغيم و الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض بن أحمد آل عقران.

من جانبه أكد خالد آل دغيم أن جمعية الإعلام السياحي لديها القدرات والكفاءات التدريبية من اعضاء هيئة التدريس والمدربين ذوي الكفاءات المتميزة ولها خبرة كبيرة في مجال إقامة الفعاليات والندوات والملتقيات ولذلك فقد تلاقت رغبة الطرفين في التعاون والتكامل المشترك وتوثيق العلاقة بينهما لإقامة برامج تدريبية في مجالات (السياحة والضيافة والإعلام والتوعية) حيث تم التوقيع على الاتفاقية للتعاون المشترك.

مشيراً إلى أن الإعلام السياحي يعد من أنماط الاتصال بمفهومه الشامل ويعبر عن النشاط الاتصالي الذي يتم عبر وسائل الإعلام المختلفة لتزويد السائح بالمعلومات الوافية للمناشط السياحية ، وبذلك يعد بوصفه نشاطاً معلوماتياً في المقام الأول، وتسعى كل برامجه تقريباً للترويج السياحي بكافة مناطق المملكة ومنها منطقة عسير التي يمثل لها هذا النشاط أهمية كبرى للتسويق والترويج لها في هذه المجالات السياحية والإيواء لما تمتلكه في أماكن سياحية وتراثية وطبيعة خلابة والأجواء المعتدلة، مما جعلها وجهة سياحية رئيسية على مدار العام للزوار من مختلف مدن ومناطق المملكة كذلك الزوار الوافدين لها من دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول العربية والأخرى العالمية.

اختتم آل دغيم تصريحه قائلاً : سيتم بإذن الله توحيد الضوابط والسياسات التدريبية المعتمدة لدى الطرفين، وذلك بهدف توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات عسير في المجالات سالفة الذكر وكذلك توعية المجتمع بأهمية السياحة ودور الأيواء ، حيث أن عسير تعد أنموذجاً، تتواكب في نهضتها مع تطلعات المجتمع.

منطقة عسير
البرامج التدريبية
اتفاقية تعاون

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلطان
خسئتو انكم من الديوثين ومن اصحاب جهنم وسياتيكم يوم الندم بعدها لاينفع الندم
fares
والتراب فيه ومن معاه ومن على على شاكلته
مغابش
الله لايبارك فيه هذا اخر ان الواحده تبيع دينها واهلها ووطنها ... لاحول ولا قوة الا بالله
لا يهمونك انا مجنونك
خونة للمسلمين كلهم ذاك العربيد
لا يهمونك انا مجنونك
ولا تخرج وتهرب سوى من ترضى لنفسها بأقل من ذلك وليس ملك يمين فقط حلال فيها

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