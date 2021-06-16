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المركز التوجيهي بفرع الأمر بالمعروف بالباحة يستقبل مدير شرطة المنطقة

منذ 13 ساعة
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المركز التوجيهي بفرع الأمر بالمعروف بالباحة يستقبل مدير شرطة المنطقة

بدر الحارثي (صدى):
استقبل المركز التوجيهي بغابة رغدان التابع لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة سعادة مدير شرطة المنطقة اللواء وليد الحربي، الذي اطلع على محتويات المركز وما يقدمه من برامج توعوية ووقائية، وما يوظفه من وسائل توعوية وتقنيات متنوعة (مرئية ومسموعة) لتوعية مرتاديه من السياح والزوار، حرصاً من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المساهمة في خدمة السياح والمتنزهين وإيصال رسالتها السامية لهم وعرض الحملات النوعية التي أطلقتها بدعم ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

من جانبه تقدم فضيلة مدير عام الفرع الشيخ منصور بن علي شراحيلي بشكره لسعادة اللواء الحربي على زيارته مبدياً ترحيبه وسعادته بذلك.

الباحة
الأمر بالمعروف
المركز التوجيهي

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أحدث التعليقات

سلطان
خسئتو انكم من الديوثين ومن اصحاب جهنم وسياتيكم يوم الندم بعدها لاينفع الندم
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والتراب فيه ومن معاه ومن على على شاكلته
مغابش
الله لايبارك فيه هذا اخر ان الواحده تبيع دينها واهلها ووطنها ... لاحول ولا قوة الا بالله
لا يهمونك انا مجنونك
خونة للمسلمين كلهم ذاك العربيد
لا يهمونك انا مجنونك
ولا تخرج وتهرب سوى من ترضى لنفسها بأقل من ذلك وليس ملك يمين فقط حلال فيها

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