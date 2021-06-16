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لقطات لسفينة مكافحة الانسكابات الزيتية التي وصلت إلى جدة

منذ 27 دقيقة
1562
لقطات لسفينة مكافحة الانسكابات الزيتية التي وصلت إلى جدة

جدة (صدى):
وثق مقطع فيديو لقطات من سفينة مكافحة الانسكابات الزيتية، حيث وصلت إلى جدة، وهي واحدة من أسطول بحري مكون من 5 سفن أخرى.

ومن المقرر أن تبدأ العمل خلال الأيام القادمة، بينما ستصل باقي سفن الأسطول خلال الأسبوعين القادمين.

ويتواجد على السفينة 12 من الكوادر المتميزة، ، حيث تتكون من 4 طوابق، ويوجد في الطابق الأول غرفة القيادة، بينما احتوى الطابقان الثاني والثالث على غرف المعيشة.

واشتمل الطابق الرابع على غرف التحكم بالمحركات، حيث تستخدم هذه السفن في مكافحة التلوث النفطي والبيئي، باستخدام معدات منها الكاشطات والحواجز المطاطية التي تجمع الزيوت المتسربة في البحر.

جدة
سفينة
أسطول بحري
مكافحة الانسكابات الزيتية

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